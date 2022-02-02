Швейцария переведет COVID-19 в разряд эндемичных заболеваний и снимет ряд ограничений

Федеральный совет Швейцарии 2 февраля по итогам заседания правительства выпустил заявление, в котором сказано, что с 3 февраля в стране снимаются ряд ограничений, поскольку "появляется все больше признаков того, что кризис заканчивается и начинается эндемическая фаза".

В частности, с завтрашнего дня, с 3 февраля, в Швейцарии будет отменен обязательный карантин для контактировавших с больными коронавирусной инфекцией, а также снимается обязательство работать из дома. При этом те, у кого обнаружен коронавирус, по-прежнему должны уходить на самоизоляцию.

Оставшиеся ограничительные меры могут быть отменены после 16 февраля, когда состоится новое заседание правительства. Пока что есть планы начать с 17 февраля поэтапную отмену всех ограничений. На первом этапе может быть отменено: обязательное предъявление сертификата о вакцинации в общественных местах, специальное разрешение для массовых мероприятий на свежем воздухе, лимитация частных мероприятий. Для посещения СПА, дискотек, спортзалов и бассейнов достаточно будет показать сертификат о вакцинации. Сейчас для их посещения нужен свежий негативный ПЦР-тест или сертификат о прививке не старше четырех месяцев.

На втором этапе планируется отменить обязательное ношение масок и предъявление сертификата о вакцинации.

Швейцарские медики отмечают, что хотя случаев заболевания в настоящее время много, перегрузки медицинских учреждений не наблюдается. По мнению специалистов, это связано как с высоким уровнем вакцинации, так и с тем, что штамм "омикрон" влечет меньше осложнений.