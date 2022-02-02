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02.02.2022 21:14
Рубрика: Экономика

Специалисты предупредили о падении качества цемента

Текст: Марина Трубилина

Союз производителей цемента считает, что качество импортного цемента вскоре может снизиться. Причина этого - нововведения в порядке контроля за его качеством на границе.

Фото: Татьяна Кравченко
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Приказом Росстандарта от 28 января решено было приостановить действие одного из положений ГОСТа о правилах сертификации цементов. В этом абзаце говорится о том, что при прохождении границы должен проводиться дополнительный контроль каждой партии цемента органом по сертификации.

В "Союзцементе" считают, что приостановление этого положения повлечет увеличение ввоза импортного цемента, причем невысокого качества. Цены на него могут быть ниже себестоимости цемента российского производства. Это негативно скажется на отечественных производителях, а также грозит разрушением построенных конструкций и может повлиять на здоровье населения из-за возможного наличия в контрафактном цементе вредных примесей, отмечают в объединении.

Между тем сейчас цементные предприятия в России загружены лишь на 57%, а профицит их мощностей составляет 44,2 млн тонн в год, сообщает "Союзцемент".

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