Специалисты предупредили о падении качества цемента

Союз производителей цемента считает, что качество импортного цемента вскоре может снизиться. Причина этого - нововведения в порядке контроля за его качеством на границе.

Приказом Росстандарта от 28 января решено было приостановить действие одного из положений ГОСТа о правилах сертификации цементов. В этом абзаце говорится о том, что при прохождении границы должен проводиться дополнительный контроль каждой партии цемента органом по сертификации.

В "Союзцементе" считают, что приостановление этого положения повлечет увеличение ввоза импортного цемента, причем невысокого качества. Цены на него могут быть ниже себестоимости цемента российского производства. Это негативно скажется на отечественных производителях, а также грозит разрушением построенных конструкций и может повлиять на здоровье населения из-за возможного наличия в контрафактном цементе вредных примесей, отмечают в объединении.

Между тем сейчас цементные предприятия в России загружены лишь на 57%, а профицит их мощностей составляет 44,2 млн тонн в год, сообщает "Союзцемент".