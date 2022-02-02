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02.02.2022 10:48
Рубрика: В мире

США могут перебросить в Польшу около 2,5 тысячи военных

Текст: Константин Волков
Фото: Стрингер/РИА Новости Фото: Стрингер/РИА Новости
Фото: Стрингер/РИА Новости

США планируют направить в Польшу порядка 2,5 тысячи своих военнослужащих, заявил глава польского Бюро национальной безопасности Павел Солох, вступая на Polskie radio.

Фото: AP Photo/Andrew Harnik
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По его словам, Вашингтон уже заявил, что на днях планирует перебросить в Восточную Европу 8-8,5 тысячи своих военных.

"В Польше, видимо, будет дополнительно расквартировано около 2,5 тысячи американских военнослужащих", - отметил Солох.

В настоящее время на территории Польши размещено около 5,5 тысячи военнослужащих США.

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