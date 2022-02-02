США могут перебросить в Польшу около 2,5 тысячи военных

США планируют направить в Польшу порядка 2,5 тысячи своих военнослужащих, заявил глава польского Бюро национальной безопасности Павел Солох, вступая на Polskie radio.

По его словам, Вашингтон уже заявил, что на днях планирует перебросить в Восточную Европу 8-8,5 тысячи своих военных.

"В Польше, видимо, будет дополнительно расквартировано около 2,5 тысячи американских военнослужащих", - отметил Солох.

В настоящее время на территории Польши размещено около 5,5 тысячи военнослужащих США.