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Рубрика: Экономика

Станет ли ОПЕК+ подталкивать цены на нефть к росту выше 100 долларов

Текст: Сергей Тихонов
С начала года цены на нефть марки Brent выросли почти на 17% до 89 долларов за баррель. Это произошло словно в пику прогнозам крупнейших мировых агентств, ожидавших снижения котировок. На грядущей 2 февраля встрече ОПЕК+ участникам альянса предстоит решить, хотят ли они остудить рынок и сбить цены или следовать ранее принятому плану.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

Цены на нефть растут не только из-за того, что предложение не успевает за спросом, поскольку влияние на рынок штамма "омикрон" оказалось не таким сильным, как ожидалось в конце прошлого года. Обострение отношений РФ и США вызвали опасения, что могут возникнуть проблемы с поставками российской сернистой нефти, некоторый дефицит которой уже есть на рынке. Свой вклад в рост котировок также внесла обстановка на Ближнем Востоке, а именно, активизация йеменских повстанцев, в том числе их атаки на нефтяные объекты ОАЭ.

Фото: Егор Алеев/ ТАСС
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Кроме этого на рынок повлияла информация о том, что страны ОПЕК+ не успевают увеличивать добычу запланированными темпами. В декабре 2021 года вместо запланированных 400 тыс. баррелей в сутки, рост производства составил только 260 тыс. баррелей, а в январе, по данным Reuters, только на 210 тысяч. Многие связывают это с недостатком инвестиций в новые нефтедобывающие проекты в последние годы из-за активного продвижения зеленой повестки.

Как отметил портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин, высока вероятность сохранения в марте параметров сделки (увеличение на 400 тыс. баррелей в сутки). Высокая цена на нефть выгодна странам-экспортерам, а вопрос о потери доли рынка пока не стоит. И судя по последним данным, ряд стран ОПЕК уже не выбирает свою квоту прироста добычи, а в таких условиях еще больше ее увеличивать вряд ли имеет смысл, подчеркивает эксперт.

С этим согласен глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен. По его словам, рынок сейчас больше интересует, насколько в действительности увеличат производство в марте участники сделки, а не задекларированные цели альянса.

Это означает, что в феврале цены на нефть останутся на сегодняшнем высоком уровне, а возможно и поднимутся выше. Для России такой сценарий имеет двоякие последствия. С одной стороны, Фонд национального благосостояния (ФНБ) получит дополнительные доходы от экспорта нефти, а бюджет - от налогов нефтяных компаний. С другой стороны, давление снизу на цены на бензин и дизельное топливо в России увеличится, что спровоцирует их рост сначала в опте, а потом в рознице. Также подорожает авиационный керосин, что может привести к росту стоимости авиабилетов. Особенно критичный рост цен на внутреннем топливном рынке может возникнуть, если нефтяные котировки превысят 100 долларов за баррель.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Запасы нефти в крупнейших странах уже близки к многолетним минимумам, отмечает Скрябин. Может сложиться ситуация, что текущий дефицит нефти (3 млн баррелей в сутки) не только не будет покрыт увеличением добычи от ОПЕК+, но и повысится за счет роста спроса, считает эксперт.

По мнению Хансена, скорее всего цены на нефть превысят отметку 100 долларов только во второй половине 2022 года. А вот снижение нефтяных котировок в ближайшее время может спровоцировать несколько факторов. Во-первых, снятие санкций США с нефтегазового экспорта Ирана. Во-вторых, рост добычи сланцевой нефти в США. В-третьих, резкое падение цен на газ, что снизит спрос на нефть, как его заменитель. В-четвертых, появление нового опасного штамма коронавируса. Но исключать стремительного роста котировок барреля уже в феврале, если ни один из этих факторов не сработают, тоже нельзя, уточняет эксперт.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть

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