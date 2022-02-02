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02.02.2022 17:10
Рубрика: Экономика

Страны ОПЕК+ увеличат добычи нефти в марте на 400 тыс. баррелей в сутки

Текст: Сергей Тихонов
Участники сделки ОПЕК+ согласовали совместное увеличение добычи нефти в марте 2022 года на 400 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщает ТАСС.
Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости

Министерская встреча альянса 2 февраля стала рекордно короткой. Решение - не менять ранее согласованные условия сделки - было принято за полчаса. Квота России в мартовском увеличении остается прежней - 109 тыс. баррелей в сутки.

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Цены на нефть находятся на максимумах с 2014 года. Марка Brent торгуется выше 90 долларов за баррель, а сорт WTI - 89,5 долларов за баррель. С начала года нефтяные котировки выросли более чем на 17%. Решение ОПЕК+ не увеличивать выше запланированного темп восстановления производства может способствовать дальнейшему подорожанию барреля.

Этому способствует снижение мировых запасов нефти в хранилищах, которые уже близки к многолетним минимумам. Также эксперты отмечают, что недостаток инвестиций в новые проекты по добыче нефти могут сказаться на темпах восстановления производства. Глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен считает, что уже к второй половине 2022 года нефтяные котировки могут превысить 100 долларов за баррель.

Для России такой сценарий имеет двоякие последствия. С одной стороны, Фонд национального благосостояния (ФНБ) получит дополнительные доходы от экспорта нефти, а бюджет - от налогов нефтяных компаний. С другой стороны, давление снизу на цены на бензин и дизельное топливо в России увеличится, что спровоцирует их рост сначала в опте, а потом в рознице. Также подорожает авиационный керосин, что может привести к росту стоимости авиабилетов. Особенно критичный рост цен на внутреннем топливном рынке может возникнуть, если нефтяные котировки превысят 100 долларов за баррель.

Следующая встреча ОПЕК+, где будет обсуждаться политика альянса на апрель, состоится 2 марта.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть

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