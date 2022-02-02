Новости

Регионы получат компенсации по расходам на инвестиционные вычеты 14:36
Российский веб-сериал "Естественный отбор" выйдет на европейской онлайн-платформе 14:36
Университет Джонса Хопкинса опубликовал исследование о локдаунах 14:27
Авторы "Ведьмака" займутся разработкой двух крупнобюджетных игр в этом году 14:26
Песков уточнил формат переговоров Путина и Си Цзиньпина 14:22
Космический турист отказался от полета из-за лишнего веса 14:20
Путин выступит на форуме "Деловая Россия" 14:16
Авторы памятной таблички Легасову перепутали его с актером из "Чернобыля" 14:16
Цена на газ в Европе вновь превысила 900 долларов 14:12
Галиев переведен в основной состав сборной России по хоккею 14:11
Минстрой не намерен вводить нормативы по площади строящихся квартир 14:09
Песков ответил Псаки на сравнение России с лисой 14:08
Песков: Кремль не будет анонсировать разговор Путина с Джонсоном 14:05
МИД Украины: Особого статуса у Донбасса не будет 14:01
Президент Хорватии: Великобритания безответственно обманывает и подстрекает Украину 14:01
Нападающий Иван Игнатьев перешел в "Крылья Советов" 14:00
Песков: Перенаправление белорусского калия в порты России обсуждается 13:58
Более 86 тысяч человек зарегистрировались на ЕГЭ-2022 в Москве 13:56
В США умер один из сурков, предсказывающих наступление весны 13:40
Суд ЕС отклонил жалобу польской PGNiG по делу против "Газпрома" 13:39
В Кремле не комментируют публикацию El Pais ответов США и НАТО на предложения РФ 13:30
Мосфильм опроверг информацию о пожаре в здании с декорациями 13:26
МИД РФ не подтвердил и не опроверг подлинность опубликованных в El Pais ответов США 13:24
Умер актер из "Рабыни Изауры" Исаак Бардавид 13:24
"Кинопоиск" назвал самые популярные фильмы января 13:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сколько олимпийских наград может завоевать сборная России
Сколько олимпийских наград может завоевать сборная России
Как оформить больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам
Как оформить больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
02.02.2022 13:39
Рубрика: Экономика

Суд ЕС отклонил жалобу польской PGNiG по делу против "Газпрома"

Текст: Василий Кошкин
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Европейский суд общей юрисдикции (General Court) отклонил жалобу польской компании PGNiG SA на решения Еврокомиссии по итогам антимонопольных дел в отношении российского "Газпрома". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.

Фото: REUTERS
Решение Еврокомиссии сделать газ и атом "зелеными" раскололо Европу

Речь идет о жалобе, которую польская компания подала в октябре 2018 года. Она касалась решения Еврокомиссии по антимонопольному расследованию, начатому еще в 2012 году.

В 2015 году Еврокомиссия выдвинула "Газпрому" обвинения в нарушениях в Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше и Словакии. В результате рассмотрения дела в 2018 году ЕК наложила на российскую компанию ряд обязательств по работе в отдельных странах Центральной и Восточной Европы.

При этом никаких штрафов вынесено не было, ЕК ограничилась лишь предупреждением о возможных наказаниях вплоть до 10% от общего оборота "Газпрома".

Экономика Отрасли Энергетика Экономика Бизнес Крупные компании Компании Нефть и газ Газпром

Главное сегодня

В Кремле не комментируют публикацию El Pais ответов США и НАТО на предложения РФ
Путин подписал указ о праздновании 200-летия со дня рождения Льва Толстого
Песков ответил Псаки на сравнение России с лисой
Глава Роспотребнадзора Попова: Речи о локдауне или чрезвычайных мерах в России сегодня не идет
За сутки в России госпитализировали 17 201 человека с COVID-19
Как изменится мировая экономика в 2022 году
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году