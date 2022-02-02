Суд ЕС отклонил жалобу польской PGNiG по делу против "Газпрома"

Европейский суд общей юрисдикции (General Court) отклонил жалобу польской компании PGNiG SA на решения Еврокомиссии по итогам антимонопольных дел в отношении российского "Газпрома". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.

Речь идет о жалобе, которую польская компания подала в октябре 2018 года. Она касалась решения Еврокомиссии по антимонопольному расследованию, начатому еще в 2012 году.

В 2015 году Еврокомиссия выдвинула "Газпрому" обвинения в нарушениях в Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше и Словакии. В результате рассмотрения дела в 2018 году ЕК наложила на российскую компанию ряд обязательств по работе в отдельных странах Центральной и Восточной Европы.

При этом никаких штрафов вынесено не было, ЕК ограничилась лишь предупреждением о возможных наказаниях вплоть до 10% от общего оборота "Газпрома".