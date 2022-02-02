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Рубрика: Происшествия

Суд пояснил, что у клиентов бизнес-коучей нет защитных прав потребителей

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 24(8672)
Восьмой кассационный суд общей юрисдикции при рассмотрении конкретного дела разъяснил принципиально важный момент: различные бизнес-коучи не подпадают под закон о защите прав потребителей, так как учат клиентов каким-то деловым навыкам. Это значит, что недовольный клиент, почему-то так и не ставший миллионером, не сможет требовать штрафов и компенсаций.
Сегодня различные курсы личностного роста в интернете стали настоящей болезнью для одних и неплохим источником заработка для других. Фото: fizkes / istock Сегодня различные курсы личностного роста в интернете стали настоящей болезнью для одних и неплохим источником заработка для других. Фото: fizkes / istock
Сегодня различные курсы личностного роста в интернете стали настоящей болезнью для одних и неплохим источником заработка для других. Фото: fizkes / istock

В данном конкретном споре претензии предъявил ученик, купивший в интернете курс "Специалист по рекламе РСЯ, лидер рынка". "РСЯ" - это рекламная сеть "Яндекса".

Фото: Александр Корольков
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Помимо прочего, человек должен был узнать "10 проверенных способов найти заказчиков", научиться делать "сайт своими руками за один вечер" и познать секреты, как работает "реклама Google КМС". И многое другое. Звучит заманчиво. Но в итоге "тайные знания" не впечатлили человека, и он начал судиться с тренером.

Сегодня различные курсы в интернете стали настоящей болезнью. Появился даже специальный термин: "инфоцыгане". Это специалисты, обещающие научить всему и сразу, и за хорошие деньги. Понятно, что клиенты "продавцов успеха" - люди взрослые и должны иметь свою голову на плечах. Если дают себя обмануть, значит, винить надо прежде всего голову. Но это не значит, что бизнес-коучи стоят над законом. Недавно появилась информация, что минтруд даже подготовил проект стандарта для бизнес-тренеров. В документе прописаны и этические нормы, например не вводить в заблуждение заказчика.

Восьмой кассационный суд подчеркнул только, что ученики "инфоцыган" не обладают повышенной защитой, предусмотренной законодательством о защите прав потребителей. То есть нельзя требовать с тренеров-краснобаев соответствующих неустоек и компенсаций, в том числе морального вреда.

"Услуга доступа к информационным материалам была приобретена у ответчика исключительно с целью извлечения дополнительного дохода", - сказано в решении.

Если говорить юридическим языком, знания, которые хотел получить человек, не были направлены "на удовлетворение личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью". Потому он может рассчитывать только на обычную правовую защиту: как бизнесмен, обиженный другим бизнесменом. Например, как пояснил руководитель GR-практики крупной юридической фирмы Дмитрий Лесняк, если услуга не оказана или оказана не в полном объеме, заявлено было, скажем, десять лекций, пять спикеров, а по факту было восемь лекций и три спикера, то в таком случае можно оспаривать ситуацию. "Но нужно понимать, что каждый случай индивидуален", - подчеркнул он.

Происшествия Правосудие Суд

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