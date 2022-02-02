Суздальфест ждет гостей из Беларуси

Завершен прием заявок на участие в XXVII Открытом российском фестивале анимационного кино в Суздале. Фестиваль давно стал подлинным смотром всех видов анимации, произведенной на территории России, а также гражданами Союзного государства, работающими в других странах. Девиз фестиваля - Кадр решает все!

История Суздальфеста начиналась в тихой Тарусе в 1996 году, в пансионате "Березовая роща" на стыке Калужской, Московской и Тульской областей. В самом первом конкурсе участвовали фильмы последних трех лет, поскольку анимации в середине 90-х создавалось мало. Призы вручали по профессиям, но главной интригой фестиваля стал рейтинг, когда любой участник и гость мог проголосовать за понравившийся фильм.

Первым призом фестиваля стала статуэтка, название которой так и не придумали. Со временем приз сменился, им стала девочка с гусем. Переехал и фестиваль.

С 2002 года его принимает турцентр в Суздале Владимирской области. Сегодня Суздальфест - главная профессиональная площадка анимации Союзного государства. В этом году зарегистрировано рекордное число заявок - 359, из них до отбора допущено 335.

- В этом году, - рассказал директор фестиваля Александр Герасимов, - увеличилось число заявок в категориях "прикладная анимация" и "авторский короткометражный фильм". Вырос объем студенческих работ. В состав селекционной комиссии фестиваля вошли признанные профессионалы анимационного кино. В их числе Ирина Марголина - продюсер альбома "Сказки старого пианино", лауреата премии Союзного государства за 2019-2020 годы.

В этом году зарегистрировано рекордное число заявок - 359

Как и в прошлом году, Суздальфест будет проводиться в гибридном формате - в стенах турцентра "Суздаль" и в интернет-экосистеме "Суздальфест. Онлайн". А это значит, что все желающие могут стать полноправными участниками анимационного форума дистанционно из любой точки земного шара.