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02.02.2022 14:20
Рубрика: Общество

В Германии нашли всадника и лошадь без головы из "темных веков" Европы

Текст: Николай Грищенко

В Германии на территории города Книттлинген найдено захоронение мужчины и взрослой лошади без головы. Археологи датируют находку эпохой темных веков европейской истории 476 - 750 годов нашей эры.

Фото: wikipedia.org
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Как сообщает Live Science, археолог Фольке Даммингер полагает, что мужчина был похоронен около 1400 лет назад во время правления династии франкских королей Меровингов и обладал высоким статусом. Поэтому с ним вместе с представителем средневековой элиты захоронен конь.

Отметим, что данное погребение не характерно для средневековой Европы. Захоронение с лошадьми чаще всего встречаются у кочевых народов Евразии - скифов, алан, сармат, гуннов и других кочевников. Античные и восточные авторы описывают принесение лошадей в жертву при похоронах знатных язычников-славян.

Ученые считают, что во время захоронений лошадям отводились разные, но четко определенные роли.

Кони-перевозчики с богатой упряжью для повозок должны были доставлять мертвецов из мира живых в потусторонний мир. Кони "главного седла" принадлежали владельцам при жизни и должны были служить хозяину после смерти. Этих животных размещали в центральном погребении или в отдельной лошадиной могиле. Кони-подношения - представляли собой молодняк и кобыл, а кони для тризны шли на поминальный обед. Их останки находят во рву - вокруг древних курганов.

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