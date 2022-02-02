Тони Мартин из Black Sabbath рассказал, почему не стал петь в опере

В 80-90-е он был солистом Black Sabbath, где пел после Оззи Особона, Ронни Джеймса Дио, Яна Гиллана, Гленна Хьюза одиннадцать лет - дольше всех остальных. Ведь у Тони Мартина моментально запоминаемый голос - низкий, густой, грубоватый, обволакивающий страстью и магией. А еще - незлобивый нрав и самоирония, что для звезд его уровня - редкость!

Может, он выступал бы в Black Sabbath и дольше, но кто из знаменитых вокалистов без недостатков? Были они и у Тони Мартина: в свободное время он отвлекался на другие проекты, например, на Cage и Cage-2, пел, играл на скрипке и остался без Black Sabbath как-то стремительно: вчера был на сцене, а наутро - уже в парадном и на улице… Но воля и упорство - это тоже про Тони Мартина. Он уходил, не сводя счетов и не обижаясь, а потом согревался новыми идеями и громогласно возвращался. Пару раз пел с разными своими группами и в России. Снова исчезал… А теперь, спустя 10 лет, снова вернулся с новым альбомом Thorns, уже в компании других знаменитостей: музыкантов Элиса Купера, Hammer Fall и даже Дэнни Нидмана из Venom. Впрочем, если бы у больших вокалистов всегда все было хорошо и спокойно, то и повода петь так мощно, мудро и самоотверженно, у них, наверное, не появлялось бы.

В честь своего возвращения Тони Мартин рассказал обозревателю "РГ" обо всех своих злоключениях и долгожданной премьере. А еще о том, когда он снова вернется в Россию, где по просьбам зрителей ему приходилось давать и по два концерта в день.

Вы пели в Black Sabbath после Осборна, Дио и Гиллана, но из-за возвращения Ронни Джеймса на запись альбома 1992 года Dehumanaizer вам пришлось покинуть Тони Айомми и недавних коллег. Другой бы обиделся, а вы, как ни в чем ни бывало, вскоре вернулись в группу. Считаете, что на старых друзей - тем более на большой сцене - злиться и бесполезно, и глупо - иначе не сделаешь?

Тони Мартин: На самом деле, меня звали: во время записи Dehumaniser ребята попросили прийти к ним в студию. И я согласился, потому что хотел проверить: сможем ли мы снова объединиться. А главное - есть ли на Dehumaniser место и для меня? Но в итоге понял, что у меня нет на это ни времени, ни желания, ведь в то время я уже работал над сольным диском Back Where I Belong. И я решил, что не буду вмешиваться: пусть делают что хотят. Не спорил. И они все записали с Дио. А я вернулся в Sabbath после того, как они расстались. Ненавижу ли кого-то и злюсь, что они поступили именно так? Нет. Для меня было честью оказаться частью истории столь великой группы, где я провел 11 лет, с 1986 по 1997 годы (как раз с перерывом из-за возвращения Ронни Джеймса Дио, - прим. ред.). А обижаться?! Какая от этого была бы польза для нашей музыки?

Но с тех пор вы не работали в больших группах. Оттого что поняли: рок-звезды уровня Тони Айомми - сложные люди и думают в первую очередь только о собственных вкусах и амбициях? И поэтому в сольной карьере, хотя и сложней, зато нервы сбережешь?

Тони Мартин: Тони Айомми - великий человек! И с ним было очень приятно работать. Ведь он позволял мне самому контролировать то, как я пою, включаться в сочинение текстов песен. И никогда не вмешивался в мою работу, поэтому у нас не было проблем. Но он же личность и ценит свое собственное пространство. Как и большинство из нас. При этом Айомми очень профессионален и всегда знает, что хочет. И поэтому когда что-то идет не по его плану, сразу же вносит изменения, принимает резкие решения… Но у меня все равно остались прекрасные воспоминания о работе с ним. Я его понял.

Ваш голос мощный, могучий, густой и незабываемый, с чудесными сочными низкими нотами. Очень подходящий и для оперы, например, для "Князя Игоря"… К тому же вы хорошо играете на скрипке, что использовали и в проекте Cage-2, ориентированном на тяжелый рок, благо учились и классической музыке… Были ли у вас предложения и от оперных театров, как и у бывшего соперника по сцене Яна Гиллана?

Тони Мартин: Хотел бы я быть достаточно хорош, чтобы петь в классических театрах или опере! И, кстати, играть я умею не только на скрипке, но еще и на басу, барабанах, гитаре, клавишных, губной гармошке и даже на нескольких волынках! Но вот для того, чтобы сочинять и петь классическую музыку, моего таланта, полагаю, все-таки недостаточно, увы.

Хотя мне был очень приятен этот ваш вопрос. Ведь и на новом альбоме Thorns (что значит "Шипы", - прим. ред.) я снова играю на электрической скрипке, в треке Damned By You. И еще про классику: у меня появилось несколько друзей, исполняющих классическую музыку. Иногда они зовут меня спеть на их альбомах - я охотно соглашаюсь. Но в опере или в классических театрах мне похвастаться, увы, пока нечем.

У вас очень популярная в музыке фамилия. Ведь есть продюсер Beatles Джордж Мартин, есть звукорежиссер Джайлс Мартин, поп-певец Рики Мартин, всех не перечесть… Случались ли ситуации, когда вас путали с кем-то из них?

Тони Мартин: Да! (смеется). Все время! Но по какой-то причине чаще всего меня принимают за Тони Мартина из 1940-х годов... Хотя, на самом деле это мой сценический псевдоним. Своя настоящая фамилия мне нужна для более спокойной частной жизни вне сцены (улыбается).

Вы, кстати, наверное, очень компанейский человек, раз собрали для записи Thorns столько значительных музыкантов, играющих при этом очень разную музыку, вряд ли знакомых между собой, но охотно поддержавших ваш очередной проект?

Тони Мартин: Это фантастический альбом, эклектичный, но все еще в жанре рока. В нем соседствуют и акустические треки и тяжелый рок. Альбом уже получает отличные отзывы, и я действительно доволен им. У меня есть несколько друзей, сыгравших на нем: барабанщик Дэнни Нидхэм из группы Venom, басист Грег Смит выступавший c Alice Cooper и Rainbow, клавишник Бруно Са, известный многим по Angra… А на гитаре играет мой сын Джо, поет - дочь Лаура. Так что "Шипы" получились наполненные и дружеским духом, и ощущением единой семьи… Но это альбом тяжелого рока и в том же жанре, что и было и у Black Sabbath.

Да уж, от этой великой группы вам, наверное, никуда не деться. Взрослые, титулованные музыканты обычно ругают новые группы и разочарованы нынешним состоянием рок-сцены. А вы?

Тони Мартин: А я искренне верю, что еще много талантов. И нынешние маленькие дети фантастически разбираются в музыке. Мне нравится, что они не боятся экспериментировать, и в то же время любят слушать музыку тех, кто постарше. Я вырос и живу в Англии, а из моего города (Бирмингема, - прим. ред.) родом много артистов: Led Zeppelin, Black Sabbath, ELO и даже регги-артисты, такие, как UB40!

Но сейчас нашим детям проще - они могут даже создать свой СОБСТВЕННЫЙ лейбл звукозаписи прямо из собственной спальни. И распространять свою музыку теперь можно в электронном виде, так что границ уже больше нет. Сейчас мне 65, и 40 из них я занимаюсь музыкой. Конечно, я видел все этапы того, как менялся шоу-бизнес. И мне это нравится.

Вы уже не раз пели в России. Вернетесь и с новым альбомом?

Тони Мартин: Конечно, ведь у вас мне всегда были рады, да и люди у вас замечательные. Нередко приходилось давать по два концерта в день: утреннее шоу, вечернее. Однажды я приехал в Москву с Black Sabbath. Мы играли песню Iron Man и я посмотрел в зал, а там дама в первом ряду вяжет! На сцене гром и молнии, от шума и рева закладывает в ушах, а она невозмутимо мечет петлю за петлей. "Ух ты, - подумал я тогда, - вот это стойкость и невозмутимость!".

Приезжал я к вам и с другими своими группами. А однажды выступал на празднике группы "Земляне". Кажется, они праздновали 40-летие своей карьеры. Мне тогда еще и вручили медаль мира. Очень круто!

И, конечно, я бы с удовольствием когда-нибудь вернулся в Россию. Но самое сложное здесь - необходимость заполнять массу бланков, ходить в посольство… Да и добавьте к этому COVID! (вздыхает). Так что в этом году вряд ли приеду, скорее всего, в следующем. Зато вы можете пока слушать мой новый диск, вышедший пару недель назад.

Кстати, что вы думаете о нынешних "ковидных временах"? Видите ли хоть какой позитив в этой эпохе?

Тони Мартин: На самом деле да! Потому что сейчас нам особенно нужна музыка, чтобы помочь пережить эту пору. А пандемия дала таким группам и артистам, как я, время для записи новой музыки! Да, я уже привык делать все эти важные, безопасные вещи: прививаться вакциной, носить маску, соблюдать дистанцию... Знаю, что у других людей иные взгляды, но я уверен, что совершаю все эти правильные поступки для своей семьи. Я должен ее беречь. И поэтому даже рад все это делать…