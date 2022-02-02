Объявлено о существовании второго троянского астероида Земли

Международная группа астрономов подтвердила, что обнаруженный в декабре 2020 года космический объект - троянский астероид Земли. Его назвали 2020 XL5.

Астероид квалифицировали как переходный: oн будет находиться в точке Лагранжа в течение четырех тысяч лет, а попал он туда около шестисот лет назад. 2020 XL5 больше одного километра в диаметре - он крупнее первого троянского астероида, диаметр которого триста метров. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Давно известно, что троянские астероиды есть у других планет. Но первый "земной" обнаружили только в 2011 году. Было много попыток найти следующие - были даже проведены поиски в районе L4 и L5 с помощью космических аппаратов, но ничего не давало результата. Неудачи ученые связывают с тем, что временное окно для наблюдения между подъемом астероида над горизонтом и восходом Солнца очень мало, а в точке наблюдения условия для видимости наихудшие.

Для решения проблемы ученые нашли два четырехметровых телескопа, которые смогли бы вести наблюдения в таких условиях. И с помощью них получилось рассмотреть астероид. Орбиту изучали с помощью данных, собранных с 2012 по 2019 год.

Открытие "земных троянцев" имеет большое значение, поскольку они могут хранить информацию о ранних этапах формирования Солнечной системы. А еще это кандидаты для будущих космических миссий и потенциальные источники ресурсов.

Все небесные объекты, блуждающие по Солнечной системе, испытывают на себе гравитационное влияние всех других массивных тел, из которых она состоит. Если рассматривать систему Земля-Солнце, то законы тяготения Ньютона гласят, что есть пять точек, в которых все силы, действующие на объект, расположенный в этой точке, уравновешивают друг друга. Эти области называются точками Лагранжа и являются областями большой стабильности.

Земные троянские астероиды представляют собой небольшие тела, вращающиеся вокруг точек Лагранжа L4 или L5 системы Солнце-Земля. В 1906 году открыли астероид Ахиллес, и с тех пор сложилась традиция называть такие объекты в честь героев троянской войны.