Указ губернатора Тульской области от 1 февраля 2022 года № 12 "О внесении дополнения в указ Губернатора Тульской области от 15 июня 2021 года № 62 и приостановлении действия абзаца 2 пункта 1.1 указа Губернатора Тульской области от 15 июня 2021 года № 62"

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тульской области, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан в сфере охраны здоровья, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Законом Тульской области от 2 февраля 1998 года № 75-ЗТО "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Тульской области", на основании статьи 33 Устава (Основного Закона) Тульской области постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Тульской области от 15 июня 2021 года № 62 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" следующее дополнение:

дополнить указ пунктом 4.2 следующего содержания:

"4.2. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории Тульской области деятельность по оказанию услуг общественного питания, вправе самостоятельно принять решение об осуществлении деятельности с соблюдением требований по использованию QR-кодов, подтверждающих наличие у посетителей (потребителей) действующих сертификата о вакцинации против COVID-19 или сведений о перенесенных заболеваниях COVID-19 или отрицательного результата лабораторных обследований материала на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).".

2. Приостановить по 2 марта 2022 года включительно действие абзаца 2 пункта 1.1 указа Губернатора Тульской области от 15 июня 2021 года № 62 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области".

3. Указ вступает в силу 2 февраля 2022 года.

Губернатор Тульской области А.Г.Дюмин







