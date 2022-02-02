В Бресте в рамках "Марша мужества" прошел вечер памяти Валерия Халилова

В Брестском общественно-культурном центре 22 января прошел торжественный вечер "Марш мужества", посвященный 70-летию главного хормейстера и начальника ансамбля им. Александрова народного артиста России Валерия Халилова. Таким образом, Брест наряду с еще сорока городами Союзного государства - от Камчатки до Калининграда - присоединился к Международному музыкальному фестивалю им. В. Халилова, прошедшему с 17 по 30 января в его честь.

Валерия Халилова по праву считают одним из самых одаренных российских военных музыкантов второй половины ХX - начала XXI века.

"В фестивале приняли участие множество коллективов. Это не только духовые коллективы, но и симфонические, хоровые, самодеятельные и профессиональные - был представлен весь срез музыкальной культуры", - отметил директор Государственного Кремлевского оркестра Управления делами президента России, художественный руководитель фестиваля Андрей Колотушкин.

Дирижер и композитор, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Валерий Халилов с 2002 года возглавлял Военно-оркестровую службу Вооруженных сил РФ, был музыкальным руководителем международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", начальником прославленного ансамбля им. Александрова. А еще он был единственным композитором на территории бывшего Советского Союза, который создавал композиции в старинном жанре духовой музыки. На его счету около 20 строевых маршей, десятки известных композиций для исполнения духовыми оркестрами, среди которых "Адажио" и "Элегия", романсы.

В Бресте в память о Халилове играли сразу четыре музыкальных коллектива: городской духовой оркестр под управлением Валерия Коваля, 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, краснознаменной пограничной группы имени Дзержинского и оркестр внутренних войск МВД Беларуси. Программа концерта, рассчитанная на полтора часа, была составлена из произведений музыканта. В ней прозвучали марши, песни, романсы, в том числе в исполнении солистов. Восемь композиций исполнил сводный оркестр - на сцене одновременно находились 70 музыкантов...

Завершился II Международный фестиваль им. Валерия Халилова 30 января, в день его рождения, большим гала-концертом в Москве. По словам организаторов, в следующий раз фестиваль пройдет через два года - в 2024 году.

Талантливый музыкант и композитор генерал-лейтенант Валерий Халилов трагически погиб 25 декабря 2016 года в авиационной катастрофе под Сочи.

Тогда самолет Минобороны России направлялся на авиабазу Хмеймим в Сирии. На борту находились 92 человека, среди которых 64 артиста ансамбля, девять журналистов и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.