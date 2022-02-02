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02.02.2022 14:07
Рубрика: В мире

В Германии подтвердили готовность расширять сотрудничество с Россией

Текст: Александр Саможнев
Тем, кто ставит под сомнение экономические отношения с Россией, следует, скорее, задуматься, какие возможности для диалога и влияния останутся в руках у Германии. Полное сжигание мостов не сделает мир безопаснее, заявил председатель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес.
Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости

По его словам, большинство граждан Германии желали бы видеть более тесное сотрудничество между ЕС и Россией. По данным представительного опроса социологического института Forsa, проведенного по поручению Восточного комитета, 62 процента немецких граждан высказались за более интенсивные отношения между ЕС и Россией.

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Председатель ВК указал, что экономическое значение России часто преуменьшается и сводится исключительно к объему двусторонней торговли. "Но внешняя торговля - это только часть наших экономических отношений. Россия является крупнейшим рынком в нашем ближайшем окружении и важным направлением для инвестиций", - говорится в статье Оливера Гермеса.

При этом отмечалось, что немецкие компании уже создали местные и региональные производственные цепочки для удовлетворения потребностей клиентов не только в самой России, но и на других рынках Евразийского экономического союза и Центральной Азии, к которым открывается удобный доступ из России.

Глава Восточного комитета напомнил, что более 40 процентов импорта нефти и газа поступает из России. "Последние несколько месяцев очень четко показали нам, что мы по-прежнему зависимы от природного газа в процессе европейской энергетической трансформации. В среднесрочной перспективе нам потребуется скорее больше, а не меньше импорта газа из России", - подчеркнул он. В связи с этим "Северный поток-2" необходим для надежного обеспечения Европы природным газом, а в перспективе и водородом, до тех пор, пока не произойдет окончательный отказ от ископаемого топлива.

Оливер Гермес полагает, что новые экономические санкции, будь то в отношении "Северного потока-2" или в отношении российского финансового сектора, приведут к большим издержкам для обеих сторон. Вынужденные экономические меры все чаще становятся инструментом внешней политики и геополитики. После 30 лет гиперглобализации существует угроза развала устоявшихся производственных цепочек, считают в Восточном комитете немецкой экономики.

Справка "РГ"

Восточный комитет немецкой экономики содействует развитию экономики в 29 странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии. Торговля Германии с Восточной Европой составляет около одной пятой от общего объема внешней торговли, что делает ее более важной, чем торговые отношения с США и Китаем вместе взятые. ВК насчитывает около 350 компаний-членов и поддерживается шестью ведущими ассоциациями немецкого бизнеса.

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