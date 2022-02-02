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02.02.2022 19:12
Рубрика: В мире

В Германии выбрали "англицизм" года

Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 24(8672)
В Германии объявили слово, победившее в номинации "англицизм 2021 года". Им оказался глагол-неологизм "бустерить" (boostern), образованный от названия третьей, дополнительной прививки от коронавируса. Как отмечает Deutsche Welle, пандемия продолжает оказывать прямое влияние на мироощущение граждан, а значит - и на немецкий язык.

Членам жюри из лингвистов и филологов во главе с профессором Свободного университета Берлина Анатолем Штефановичем предстояло выбрать английское слово, "оказавшее положительное влияние на развитие немецкого словаря". Среди претендентов было немало словосочетаний и выражений, ставших приметами коронавирусной эпохи.

Среди победителей прошлых лет - "фейковые новости", "инфлюэнсер" и "беженцы, добро пожаловать" 

Например, "длинный ковид" (long COVID) или "кьюар-код" (QR-code). Однако стремительнее всех в обиход ворвалось словечко "бустерить". Оно не было спущено сверху, навязано врачами или эпидемиологами, но "зародилось в живой разговорной речи", а в декабре даже вошло в словарь немецкого языка Duden. Причем немцы не просто взяли английское существительное "booster", но мигом превратили его в глагол, творчески переработав иностранное заимствование. Так что в конечном счете этот неологизм можно считать "оригинальным немецким изобретением". Ученые присудили ему первое место и за "оптимизм". По мнению жюри, это емкое понятие вызывает у говорящих положительные ассоциации и дает надежду. Инициатива "Англицизм года" проводится с 2010 года. В прошлом году пальму первенства отдали слову "локдаун".

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