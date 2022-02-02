В Гродно обсудили сотрудничество области с Россией

У Гродненской области есть большой потенциал, чтобы расширить сотрудничество с Россией в сферах туризма, взаимной торговли, инвестиций и модернизации производства. Об этом по итогам встречи с генеральным консулом России в Бресте Олегом Мурашевым сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, передает БЕЛТА.

"Более 50% экспорта региона - поставки в Россию. Многие наши предприятия включены в кооперативные цепочки с крупными российскими производителями. Активно поставляются на экспорт продукты питания", - сказал Владимир Караник. Он подчеркнул, что в Гродненской области активно реализуются белорусско-российские проекты по созданию новых производств, новых рабочих мест. Около половины инвестиций в экономику региона - с российским капиталом.

Еще одной темой для обсуждения стала подготовка к Форуму регионов Беларуси и России, который в 2022 году пройдет на территории Гродненской области. Важно наполнить мероприятия форума конкретными задачами, которые позволят еще больше активизировать деловое сотрудничество между странами. На встрече обсуждались также совместные действия в рамках обороны Союзного государства, что актуально с учетом мировой нестабильности.