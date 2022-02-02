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02.02.2022 11:28
Рубрика: В мире

В Италии начали штрафовать непривитых граждан старше 50 лет

Текст: Юрий Когалов
В то время как в ряде стран Европы власти смягчают или вовсе отменяют антикоронавирусные ограничения, Италия идет своим путем. Здесь лицам старше 50 лет, до сих пор не привившимся от COVID-19, теперь грозит штраф в размере 100 евро. Более того, такие же санкции ждут тех, у кого закончился срок действия ковид-сертификата, то есть они вакцинировались или переболели более полугода назад.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эта мера содержится в утвержденном в начале января и вступившем в силу в феврале постановлении правительства. Оно вводит обязательную вакцинацию лиц старше 50 лет. Без документа о прививке (или отрицательного теста на коронавирус) их теперь могут просто не пустить в магазины (за исключением продовольственных), государственные учреждения и банки.

Фото: EPA
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Кроме того, срок действия сертификатов был уменьшен с 9 до 6 месяцев. Без этого документа в Италии нельзя попасть ни в ресторан, ни в театр, ни на самолет, ни воспользоваться общественным транспортом.

С 15 февраля итальянцы старше 50 лет, чтобы попасть на работу, также должны будут предъявить справку о здоровье, те, кто не успеют ее получить, будут отстранены от своих должностей без права на получение заработной платы. Любой человек, пойманный на рабочем месте без этой справки, будет оштрафован на сумму от 600 до 1500 евро, на такую ​​же сумму может быть оштрафована и компания.

Как отмечают местные СМИ, до сих пор в Италии не вакцинировались около 1,9 миллиона человек старше 50 лет.

В мире Европа Италия Пандемия коронавируса COVID-19

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