В Италии начали штрафовать непривитых граждан старше 50 лет

Эта мера содержится в утвержденном в начале января и вступившем в силу в феврале постановлении правительства. Оно вводит обязательную вакцинацию лиц старше 50 лет. Без документа о прививке (или отрицательного теста на коронавирус) их теперь могут просто не пустить в магазины (за исключением продовольственных), государственные учреждения и банки.
Кроме того, срок действия сертификатов был уменьшен с 9 до 6 месяцев. Без этого документа в Италии нельзя попасть ни в ресторан, ни в театр, ни на самолет, ни воспользоваться общественным транспортом.
С 15 февраля итальянцы старше 50 лет, чтобы попасть на работу, также должны будут предъявить справку о здоровье, те, кто не успеют ее получить, будут отстранены от своих должностей без права на получение заработной платы. Любой человек, пойманный на рабочем месте без этой справки, будет оштрафован на сумму от 600 до 1500 евро, на такую же сумму может быть оштрафована и компания.
Как отмечают местные СМИ, до сих пор в Италии не вакцинировались около 1,9 миллиона человек старше 50 лет.