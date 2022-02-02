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02.02.2022 04:09
Рубрика: В мире

Золотые фишки

Ювелиры смогут покупать драгметаллы на бирже
Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Экономика Кыргызстана № 22(8670)
Ювелиры Киргизии - компании и индивидуальные предприниматели - смогут покупать драгоценные металлы на бирже. Площадку, на которой будут выставлять золото и серебро высшей пробы, откроют в республике до конца 2022 года. Торги проведут на Киргизской фондовой бирже.

Создание биржи драгоценных металлов в Киргизии начали обсуждать около года назад - в свете мировых тенденций и проблем, возникающих у местных ювелиров. Как отмечают официальные источники, несмотря на то, что в республике осуществляется добыча собственного золота и серебра, местные производители вынуждены закупать сырье за рубежом. В то же время большая часть драгметаллов экспортируется, а внутри страны их рынок фактически не развит. Все это ставит ювелирные компании Киргизии в заведомо невыгодное положение по сравнению с конкурентами из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Согласно данным министерства экономики и коммерции КР, производители ювелирных изделий лишены возможности приобретать драгоценные металлы непосредственно у добывающих компаний и аффинажных заводов из-за ряда ограничений, включая действующие нормы законодательства. С такой оценкой отчасти согласны в Киргизской фондовой бирже (КФБ). По словам президента КФБ Медета Назаралиева, одной из причин проблемы можно считать неразвитую инфраструктуру. В том числе - отсутствие доступных лабораторий для оценки качества пробы, уполномоченного хранилища драгметаллов и торговой площадки. Но эти вопросы государство может решить в партнерстве с частным капиталом.

Фото: Пресс-служба президента КР
Ювелиры Киргизии будут использовать местное золото и серебро

- Мы наблюдаем огромную потребность со стороны ювелирных компаний в бирже драгоценных металлов, - заявил Медет Назаралиев в интервью местному финансовому порталу "Акчабар". - На данный момент любая ювелирная компания, работающая в республике, не имеет возможности приобрести слиток того же золота, необходимого для производства. Торговля драгметаллом ведется - на площадке Национального банка. Однако слитки, которые он реализует, маленького размера. Их можно назвать, скорее, инвестиционным инструментом, и наценка на них достаточно высокая.

Как утверждает глава КФБ, с созданием новой площадки ювелиры получат доступ к сырью по более доступным ценам, а граждане - еще один выгодный и надежный инвестиционный инструмент. Торговля драгоценными металлами на бирже, по мнению Медета Назаралиева, будет интересна как активным трейдерам, так и долгосрочным инвесторам. "С созданием такого рынка в страну устремится дополнительный капитал из стран основных потребителей золота и серебра, - полагает он. - Биржа выступит гарантом заключения сделок и обеспечит их прозрачность".

Досье "РГ"

В Киргизии насчитывается около 255 месторождений золота, общие запасы которых составляют свыше 2,1 тысячи тонн. Ежегодно в республике добывается 16-20 тонн этого драгметалла. В ювелирной отрасли страны, в свою очередь, заняты более 1072 субъектов предпринимательства. 389 - юридические лица, а остальные - индивидуальные предприниматели. Из них 10 компаний занимаются переработкой вторичного сырья из драгоценных металлов.

В мире экс-СССР Киргизия

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