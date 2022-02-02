Прошлогодняя засуха заставила чиновников пересмотреть отношение к системе мелиорации республики. Впервые на содержание ирригационных сетей страны из бюджета выделят рекордную сумму - миллиард сомов. Подготовка поливных каналов к вегетационному периоду началась как никогда рано - с первого января. Процесс лично контролирует председатель кабинета министров Акылбек Жапаров. Он потребовал все работы завершить к концу первой декады марта. О том, каково сегодняшнее состояние ирригационных систем страны и не останутся ли фермерские хозяйства без воды этим летом, "РГ" рассказал заместитель директора Службы водных ресурсов при министерстве сельского хозяйства КР Валерий Гутник.

Как бы вы оценили текущее состояние ирригационных сетей в республике?

Валерий Гутник: Все системы подачи воды на поля, которые находятся у нас на балансе, мы стараемся содержать в порядке. На данный момент нашей основной задачей является подготовка ирригационных сетей к сезону 2022 года. Вегетационный период в республике, я напомню, начинается в конце марта - начале апреля.

К этому времени все каналы должны быть очищены. Что касается их состояния, то я, пожалуй, назвал бы его удовлетворительным. Во всяком случае, мы старались поддерживать его на приемлемом уровне, а в некоторых местах, по возможности, даже улучшить.

Есть и хорошая новость. В этом году впервые нашу потребность в средствах покрыли полностью. Выделили миллиард сомов, которые пойдут на ремонтно-восстановительные работы. В 2021-м мы на эти цели получили всего 162 миллиона сомов. Если бы ежегодно нам выделяли по миллиарду, то этого было бы вполне достаточно, чтобы содержать каналы и другие сооружения в полном порядке, и у фермеров в таком случае не было бы проблем с поливом.

Однако стоит сказать, что деньги необходимы не только на ремонт. Нужно строить новые дренажные сети, да и развивать всю систему мелиорации страны в целом. Я имею в виду закупку необходимого оборудования, подготовку кадров и так далее. На этот год у нас разработана программа по оснащению крупных водных каналов современными системами водоучета. Это позволит существенно пересмотреть всю карту подачи воды.

Экологи несколько раз заявляли, что плотина Орто-Токойского водохранилища находится в критическом состоянии. Какие работы, направленные на ее реконструкцию, будут проводиться?

Валерий Гутник: Критическим я бы ее состояние не назвал, хотя проблемы есть, и достаточно серьезные. Накопление воды и ее подача осуществляются, но плотина действительно нуждается в серьезном ремонте. На 2022 год мы подготовили проектно-сметную документацию для реконструкции. Стоимость работ составит примерно 38 миллионов сомов. В этом долевое участие принимает узбекская сторона. Мы ожидаем что они профинансируют часть расходов. На этот счет есть соглашение.

Если и в этом году Киргизию ждет такое же засушливое лето, как в прошлом, не останутся ли фермеры без воды?

Валерий Гутник: Как госчиновник, я могу сказать, что вода будет подаваться своевременно, согласно заявкам водопользователей. Что же касается прошлогодней ситуации, то тут необходимы некоторые пояснения. Вода в магистральных каналах была. У нас таких три - Западный, Восточный и Южный Чуйские. Подача и расход воды в них строго регулируется. Другое дело - каналы, которые расположены в предгорьях. В них воды было значительно меньше. В этом году до середины марта мы планируем на выделенные средства провести очистку 15 километров предгорных каналов. Таким образом увеличим их наполняемость, что положительно скажется на скорости подачи воды и ее объеме. Чистить будем также бассейны суточного и декадного регулирования. Надеемся, это поможет уменьшитьпроблемы с поливом летом.

Как вы прокомментируете ситуацию с потерями воды?

Валерий Гутник: Проблема эта существует, и в основном в земляных каналах. У нас имеются каналы "в бетонной одежде". В них потерь воды практически нет. В то же время есть Западный Чуйский канал, 147 километров которого проходит по Чуйской области КР. В нем потери воды происходят именно из-за того, что берега не забетонированы. Особенно серьезное положение в Кеминском районе. В целом же по республике в год теряется от 15 до 30 процентов воды.

Отдельно я бы хотел остановиться на ущербе от паводков и селей. Ежегодно он составляет от 10 до 60 миллионов сомов. Получается, что вместо того, чтобы строить новые линии орошения, нам приходится восстанавливать разрушенные. Сейчас мы подключили несколько научно-исследовательских институтов для разработки проектной документации в целях строительства в наиболее проблемных районах водохранилищ и обводной "артерии", по которой часть воды из реки Чу будет транспортироваться до Западного и Восточного каналов.

Представляют ли для вас большую проблему рыбоводческие хозяйства, которые используют ирригационные каналы для разведения рыбы?

Валерий Гутник: Складывается следующая ситуация: рыбаки стали разводить рыбу в дренажных системах, что категорически запрещено. Однако в тех коллекторах, что находятся на балансе нашего ведомства, этого не происходит, чего нельзя сказать об объектах в ведении местных администраций. Между тем, согласно правилам эксплуатации ирригационных систем, какая-либо деятельность, кроме той, для которой они предназначены, не допускается. Однако районные власти сдают дренажные системы в аренду рыбоводам. Это может привести к конфликту между владельцами рыбхозов и фермерами.

Мы в ситуацию вмешиваться не можем. Полагаю, что эти объекты на балансе местных органов власти оказались, когда началось разделение колхозов на мелкие частные фермерские хозяйства. Так называемая внутрихозяйственная часть ирригационных сетей, находящаяся на территории того или иного района, была передана муниципалитетам. Плоды этого разделения мы и пожинаем сегодня. Когда дренаж начинает работать нештатно, происходит подтопление полей вблизи рыбхозов и увеличивается заболачивание почвы. Мне бы очень хотелось, чтобы эта ситуация разрешилась как можно быстрее. Сейчас министр сельского хозяйства дал поручение департаментам лесного хозяйства и пастбищ разработать комплексный план мер.