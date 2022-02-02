В Кремле рассказали о повестке переговоров Путина с президентом Аргентины

Президенты РФ и Аргентины Владимир Путин и Альберто Фернандес завтра на переговорах в Москве международную повестку и двустороннее сотрудничество в разных сферах, включая борьбу с коронавирусом, рассказал журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"На переговорах завтра имеется в виду обсудить и международные вопросы. Россия и Аргентина последовательно выступают за формирование демократического, безопасного, справедливого, многополярного мироустройства", - отметил он.

Кроме того, заявил представитель Кремля, президенты обсудят "состояние и перспективы развития диалога в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах".

Ушаков напомнил, что Аргентина - один из ведущих торгово-экономических партнеров России в Латинской Америке, и отдельно упомянул работу двух стран в сфере борьбы с коронавирусом. "Российско-аргентинское сотрудничество - это пример своего рода, очень позитивный, который заслуживает внимания и распространения в других странах", - отметил он.

Аргентина стала первой страной в Западном полушарии, зарегистрировавшей российскую вакцину "Спутник V", напомнил представитель Кремля. В декабре там была одобрена вакцина "Спутник лайт", а сейчас РФПИ ведет работу по регистрации в этой стране препарата для иммунизации подростков "Спутник М".

Президент Аргентины Альберто Фернандес "неоднократно публично заявлял о своем доверии к "Спутнику V", он использовал ее лично и ревакцинировался затем этой вакциной", отметил Юрий Ушаков. По его словам, всего из России поставлено свыше 14,6 млн доз, из них более 10 млн доз первого компонента и 4,5 млн - второго, а на месте произведено 6,2 млн доз и первого, и второго компонента "Спутника V".