В Минске открылась выставка "Символы блокадного Ленинграда"

Тридцать три подлинных экспоната из Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда заново открывают суровые страницы военной истории города на Неве.

На открытие выставки пришло много молодежи - это и кадеты, и студенты минских вузов.

Благодаря выставке "Символы блокадного Ленинграда" посетители музея истории Великой Отечественной войны в Минске смогут мысленно пройти хотя бы кусочек того ужасного пути, который выпал на долю блокадников и защитников города. Почти 900 дней, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го, в блокадном кольце Ленинград жил и боролся. Выстоял и победил. Память о героической обороне Ленинграда сегодня бережно хранят белорусы и россияне.

В зале памяти многолюдно. На открытие выставки в Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны приехали ветераны Великой Отечественной, бывшие блокадники Ленинграда, представители общественных организаций. Ветераны-блокадники, несмотря на почтенный возраст, по-прежнему в строю. Охотно рассказывают собравшейся молодежи, через что пришлось пройти, чтобы выжить в то страшное время. На лицах кадетов, студентов минских вузов, - не только сочувствие и горечь, но и гордость за дедов и прадедов.

В ленинградской земле лежат и белорусы, которые защищали великий город на Неве

Выставка стала наглядным продолжением разговора у Президента Беларуси о сохранении исторической памяти. В мероприятии участвовали вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко, Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, прибывший с рабочим визитом в Минск, Посол России в Беларуси Борис Грызлов.

На открытии экспозиции Александр Беглов передал ветеранам-блокадникам наилучшие пожелания от Президента России и вручил поздравительные письма и памятные медали "Свеча памяти" председателю Минской городской общественной организации "Защитники и жители блокадного Ленинграда" Виталию Васильеву и председателю правления общественного объединения "Белорусский союз блокадников Ленинграда" Марии Ягодницыной.

- Мы помним всех, - сказал Александр Беглов. - В ленинградской земле лежат и белорусы, которые защищали и отстаивали великий город на Неве. И точно так же ленинградцы воевали на всех фронтах, освобождали Минск, город-герой, всю Белоруссию.

Губернатор Санкт-Петербурга особо отметил важность того, что и спустя десятилетия после Великой Победы наши народы сохранили самое главное - свое братство, братство двух великих народов: "Задача сегодня - сберечь память о тех, кто отдал жизнь за то, чтобы мы могли говорить на родном языке, растить детей и жить в независимых странах".

Низкий поклон непокоренному городу на Неве и его защитникам передал вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко: "В памятные дни, когда мы отметили 78-ю годовщину печальной и героической даты снятия блокады Ленинграда, думается: если бы весь советский народ не встал на защиту своего Отечества в 1941-м, не было бы того партизанского сопротивления, не было бы и Великой Победы. Во многом благодаря несгибаемой воле советских людей и дорогих ленинградцев, которые выдержали, выстояли почти 900 дней, удалось сокрушить врага. Память об этих людях навсегда должна оставаться в наших сердцах".

О важности патриотического воспитания молодежи во время открытия выставки говорил Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Он сообщил, что вскоре будет сформирован центр патриотического воспитания на базе Кобринского укрепления в Брестской крепости. Обсуждение этого проекта министерств обороны и министерств культуры двух стран близится к завершению. "Для его реализации предстоят не только большие финансовые затраты, но большая воспитательная работа в обеих странах", - подчеркнул Дмитрий Мезенцев.

В Год исторической памяти в Беларуси Постоянным Комитетом Союзного государства предусмотрен ряд тематических проектов. В этом году к 22 июня готовится к выходу очередное издание, посвященное экспозиции Музея Победы на Поклонной горе в Москве, Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны в Минске и Мемориального комплекса "Брестская крепость-герой".

С особыми чувствами пришли на выставку выжившие в блокадном Ленинграде Горгония Яржембицкая и Мария Ягодницына. Спустя десятилетия после тех трагических событий женщины, вспоминая блокадное детство, до сих пор переживают боль и горечь.

- Хотя мы и живем в Минске, но мы по-прежнему ленинградцы, - говорит Горгония Дмитриевна, секретарь Белорусского союза блокадников Ленинграда. - Мы выстояли в то страшное время, чтобы сегодня рассказать молодежи о подвиге советского народа в годы войны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Мезенцев, Госсекретарь Союзного государства:

- Сегодня в Минске пишутся строки единой истории: истории Победы, уважения к великому подвигу. Это значимо настолько, насколько отклик в сердцах молодых людей будут находить ветераны, насколько те, кому сегодня 15, 20, 25 лет, готовы слышать, что было совершено, и перекладывать на себя испытание многих лет войны, спрашивая себя: "Смог бы я поступить так же, не струсил бы тогда и как бы смотрел в глаза товарищам, если бы не хватило сил быть честным и мужественным?" Ветераны этот экзамен уже сдали. Нам сегодня сдавать экзамен на уважение к подвигу, умение открывать страницы той войны и перекладывать эту память на день нынешний, понимая, сколь жестоко сегодня давление на Беларусь и Россию с Запада, который видит себя демократичным, искренним и справедливым. Так ли это? К сожалению, ответ на этот вопрос мы уже получили.