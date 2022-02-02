В Минтруде пояснили, как оформить ежемесячную выплату по беременности

"От женщины нужно только заявление, которое подается в электронной форме. Всю остальную информацию о ней Пенсионный фонд получит при взаимодействии с медорганизациями, Федеральным фондом обязательного медстрахования и различными ведомствами", - подчеркнула Баталина.
Право на выплату предоставляется всем женщинам, начиная с шестой недели беременности, но первый раз средства перечисляются после двенадцати недель при условии сохранения беременности, уточнила она. "То есть, обратившись в женскую консультацию до двенадцати недель после этого срока женщина начнет получать ежемесячное пособие, которое будет начислено с шестой недели беременности", - говорит замминистра.
Размер пособия составляет половину прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания.
Выплата введена с 1 июля прошлого года. Всего этой мерой поддержки воспользовались уже более 132 тысяч женщин. Ожидается, что в этом году пособие смогут получать 410 тысяч женщин.