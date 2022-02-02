В Минтруде пояснили, как оформить ежемесячную выплату по беременности

Чтобы получать ежемесячное пособие по беременности, женщина должна встать на учет в женской консультации в ранние сроки беременности - не позднее 12 недель, относиться к категории малообеспеченных граждан (то есть, среднедушевой доход ее семьи должен быть ниже прожиточного минимума в регионе проживания) и подать заявление на выплату на портале госуслуг, пояснила замминистра труда Ольга Баталина на онлайн-вебинаре "Единой России".

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