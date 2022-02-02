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Рубрика: Экономика

В Минтруде уточнили, как выплата пособия беременным зависит от прописки

Текст: Елена Манукиян
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

При назначении ежемесячного пособия малообеспеченным беременным прописка имеет значение, поскольку оно выплачивается в размере половины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в регионе, в котором зарегистрирована женщина, рассказала замминистра труда Ольга Баталина на онлайн-вебинаре "Единой России". Она пояснила, что сумма может значительно отличаться, потому что в Волгоградской области, например, такой прожиточный минимум составляет 11861 рублей, в Мурманской - уже 21113 рублей, в Приморском крае - 15600 рублей, в Крыму - 13379 рублей.

Фото: iStock
Минтруд: Претендовать на пособие женщины могут уже после 6 недель беременности

При обращении за пособием на портале госуслуг оно автоматически будет начислено в том размере, которое назначается в регионе по месту постоянной прописки женщины, говорит Баталина. Однако при наличии можно указать и временную регистрацию. Пенсионный фонд проверит ее по базам МВД и рассчитает выплату из размера прожиточного минимума того региона, в котором беременная проживает сейчас.

По словам замминистра, выплату также можно оформить и в том случае, если у женщина вообще нет прописки, но ей потребуется подтвердить место фактического нахождения любыми документами. Например, это может быть договор аренды, справка из медорганизации.

Чтобы получать ежемесячное пособие по беременности, женщина должна встать на учет в женской консультации и относиться к категории малообеспеченных граждан (то есть, среднедушевой доход ее семьи должен быть ниже прожиточного минимума в регионе проживания). Подтверждать нуждаемость ей не требуется, ее самостоятельно установит Пенсионный фонд при взаимодействии с другими ведомствами. Если женщина встанет на учет в женской консультации и обратится за выплатой на госуслугах до 12 недель беременности, то пособие ей будет начислено с шестой недели. Подать заявление можно и после 12 недель, но тогда пособие начнут перечислять с даты регистрации заявления.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд Декретные и пособия на ребенка

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