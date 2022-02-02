В Москве открылась российско-американская выставка

Во всероссийском музее декоративного искусства открылась российско-американская выставка со странным названием "Самое время снова запустить быструю коричневую лису... не так ли?"

На самом деле никаких лис тут нет, а фраза эта используется в англоязычном мире для тестирования алфавита. В ней есть все буквы латинского письма, а также арабские цифры.

Этой фразой пользуются, чтобы проверить клавиши на устройстве во избежание ошибок и недопонимания в текстах сообщений. Именно эта цель - избежать недопонимания для нормального контакта - и стояла перед устроителями, когда затевался проект. В нем - 15 работ российских и 15 работ американских современных художников, отражающих глобальные вызовы времени и способы ответа на них.

- Участников больше 30, - уточняет куратор американской стороны Наталья Колодзей. - Ведь многие работы, представленные на выставке, выполнены группой художников. И большинство из них сделаны специально для этой экспозиции.

Видеоарт, инсталляции, живопись, скульптура - формы и жанры, используемые авторами, очень разнятся. Общее одно - глобальные проблемы, волнующие человечество сегодня. Так Клеа Т. Уэйт в "Лунной походке" анализирует отношение наших стран к освоению космоса. На экране мы видим Луну в виде аппетитного колобка. Она то и дело делится на фрагменты-окна, из которых открывается история освоения этого небесного тела.

А Виталий Комар в своем "Цветовом коде" зашифровал переписку Томаса Джефферсона и Александра I: она адресует нас к истокам российско-американских отношений, которые отнюдь не всегда были напряженными.

Экология, социальная коммуникация, развитие науки и ответственность ученых за свои открытия - обо всем этом размышляют художники. Особенно трогательно выглядит инсталляция Анны Франц "Пуд соли", которая визуализирует русскую поговорку: настоящий пуд соли высыпается здесь на поддон тонкой струйкой наподобие содержимого песочных часов.

Кураторы проекта с российской стороны Иван Колесников и Сергей Денисов особое внимание уделяют цифровым технологиям и видеоарту. Так, Константин Худяков в работе "Шахматы" демонстрирует, как любой ход вызывает апокалиптические события... Весьма выразительна работа Аннушки Броше "Мозги в сетях". Здесь представлены изваянные из керамики человеческие мозги, объединенные разноцветными нитями.

Несмотря на физиологическое название, работа очень эстетична: образы, занимающие умы наших соотечественников (у кого - ребенок, у кого - природа, у кого - памятник архитектуры), наглядны и выразительны.

Особо стоит отметить очень тонко прописанную графику Константина Батынкова и большой коллективный проект "Ледниковый период", созданный 25 художниками экспериментальных творческих мастерских под руководством Евгения Семенова.

В нем помимо таких маститых художников, как мэтр кинетического искусства Вячеслав Колейчук, представлены и молодые авторы.