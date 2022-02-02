В Москву пошли поезда с едой из Китая

Проблему доставки скопившихся на границе Китая и России скоропортящихся продуктов решили пуском прямого поезда в Москву. Контейнерный состав со свежими и замороженными фруктами, овощами, ягодой и другими продуктами вышел из провинции Шаньдун в Китае и прибудет в пункт назначения 18 февраля, сообщили в компании "РЖД Логистика" (дочернее предприятие РЖД). Такие поставки будут дешевле, чем по морю или по автодорогам, обещает оператор.

Поезд проследует через погранпереход Забайкальск-Маньчжурия. Именно здесь с сентября 2021 года растет очередь из груженных скоропортящимися продуктами фур. Как писала "РГ", скопление грузовиков связано с усилением китайской стороной антиковидных мер. Пока проблема не решена. Накануне бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился с письмом в минтранс, указав, что также на въездах пунктов пропуска "Пограничный", "Краскино" в Приморском крае множество грузовиков простаивают в многодневных очередях. Он предложил внедрить в Приморье протестированный в Ленинградской области опытный образец системы резервирования времени проезда транспортных средств к пункту пропуска.

Контейнерный поезд проходит китайско-российскую границу без проблем. Как поясняют в "РЖД Логистика", компания выступает оператором на всем пути следования, то есть предоставляет вагоны, организует таможенное оформление груза, оплату тарифа по территориям Китая и России, а также доставку товаров на "первой" и "последней" милях. Поезд прибудет на станцию Селятино в Московской области. Как следует из списка аффилированных лиц холдинга, как раз в Селятино расположен терминально-логистический центр "Восток - Запад", который в марте 2021 года был внесен в список как принадлежащий к группе лиц ОАО "РЖД".

Новый маршрут запущен в рамках проекта "Агроэкспресс". Это один из совместных логистических проектов Евразийского экономического союза. Планируется продукцию также доставлять из России, Казахстана и Беларуси в Китай и Узбекистан.

В "РЖД Логистика" поясняют, что ставка перевозки грузов по железной дороге меньше, чем по морю и по автодорогам. С такой оценкой согласен представитель Российской ассоциации экспедиторских и логистических ассоциаций Валерий Третьяков. В результате, поставщики смогут сэкономить на доставке, говорит он. Правда, вряд ли конечные потребители заметят снижение цен.