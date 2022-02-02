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02.02.2022 11:40
Рубрика: Общество

В России до сих пор существует табель о рангах

Текст: Яков Миркин (заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН)
Российская газета - Неделя № 23(8671)
Существует ли сегодня табель о рангах? Да, конечно! Госслужащие, как и три века тому назад, выстроены по ранжиру, по вертикали. Потомственного дворянства уже не заработаешь, но есть обязанности и привилегии - по каждому рангу.

На высших должностях - "действительные государственные советники РФ", на средних - "советники" и "референты" разных классов, а на низших, рядовых - "секретари гражданской службы". Все они называются "классные чины", и, как и до 1917 г., у них есть аналоги в силовых структурах. Если ваш родственник - действительный государственный советник 3 класса, то знайте, что перед вами целый "генерал-майор"...
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Что делает табель о рангах? Выстраивает иерархию внутри госаппарата. Сегодня в нем 15 ступеней, и вся жизнь служащего может состоять в том, чтобы подняться как можно выше. Преимущества? Это - социальный лифт.

Вы можете быть из семьи с низкими доходами или родиться в отдаленном уголке страны, но благодаря талантам и умениям пробиться на верхи госпирамиды. Даже самым влиятельным семьям трудно удержаться наверху уже в 3 - 4-м поколениях.

А проблемы? Можно служить ради чинов, можно хитростями перепрыгивать через ступеньки. По праву рождения можно получить незаслуженное. Такие иерархии по природе консервативны. Они могут создавать "класс номенклатуры", со своими интересами, отличными от того, что нужно обществу. В них может происходить отрицательный управленческий отбор.

Госслужащие, как и три века назад, выстроены по ранжиру

Что ж, ни одно человеческое создание не является совершенным. Истина, наверное, состоит в том, чтобы содержать "табель" в порядке, используя его лучшие стороны. Так его настраивать, чтобы целью "классных чинов" было бескомпромиссное служение народу. Отличный, между прочим, инструмент этот "табель", когда используется для самого быстрого развития общества.

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