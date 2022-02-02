В России ограничат использование дипфейков

Замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Вадим Горелкин заявил о необходимости регулирования индустрии дипфейков - подмены в роликах голоса и внешности человека. По мнению Горелкина, в этом вопросе стоит ориентироваться на китайский опыт.

"Дипфейки уже активно используются мошенниками - прошлой осенью по соцсетям гулял ролик с фальшивым видеообращением Олега Тинькова, которое вело на фишинговый сайт. Известны случаи, когда дипфейки использовались для шантажа и когда злоумышленники использовали эту технологию для обмана собеседника во время видеозвонка. Не исключаю, что в будущем дипфейки могут быть нацелены и на массовую аудиторию: для распространения фейковой информации или манипуляций во время предвыборных кампаний", - заявил Горелкин в своем Телеграм-канале.

Ранее стало известно, что в Китае разработаны правила регулирования дипфейков. Законопроект, внесенный администрацией киберпространства КНР, предусматривает запрет на дипфейки, которые могут навредить общественному порядку, ущемить права личности, распространить ложные новости или проиллюстрировать сексуальную активность. Легальное использование дипфейков возможно только при наличии специальной маркировки.

В России дипфейки активно используются в том числе и в рекламе. В частности, компания "МегаФон" использует в рекламе внешность актера Брюса Уиллиса, а "Сбер" выпустил рекламный ролик с участием персонажа актера Леонида Куравлева "Жоржа Милославского".