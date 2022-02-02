В России ограничат использование дипфейков

Новости

Песков уточнил формат переговоров Путина и Си Цзиньпина 14:22
Космический турист отказался от полета из-за лишнего веса 14:20
Путин выступит на форуме "Деловая Россия" 14:16
Авторы памятной таблички Легасову перепутали его с актером из "Чернобыля" 14:16
Цена на газ в Европе вновь превысила 900 долларов 14:12
Галиев переведен в основной состав сборной России по хоккею 14:11
Минстрой не намерен вводить нормативы по площади строящихся квартир 14:09
Песков ответил Псаки на сравнение России с лисой 14:08
Песков: Кремль не будет анонсировать разговор Путина с Джонсоном 14:05
МИД Украины: Особого статуса у Донбасса не будет 14:01
Президент Хорватии: Великобритания безответственно обманывает и подстрекает Украину 14:01
Нападающий Иван Игнатьев перешел в "Крылья Советов" 14:00
Песков: Перенаправление белорусского калия в порты России обсуждается 13:58
Более 86 тысяч человек зарегистрировались на ЕГЭ-2022 в Москве 13:56
В США умер один из сурков, предсказывающих наступление весны 13:40
Суд ЕС отклонил жалобу польской PGNiG по делу против "Газпрома" 13:39
В Кремле не комментируют публикацию El Pais ответов США и НАТО на предложения РФ 13:30
Мосфильм опроверг информацию о пожаре в здании с декорациями 13:26
МИД РФ не подтвердил и не опроверг подлинность опубликованных в El Pais ответов США 13:24
Умер актер из "Рабыни Изауры" Исаак Бардавид 13:24
"Кинопоиск" назвал самые популярные фильмы января 13:13
В Туле на школьницу упала ледяная глыба 13:10
Более половины австрийцев получили бустерную прививку 12:58
Потребление энергии жителями Приангарья возросло вчетверо из-за майнинга 12:56
Эторфин станут применять при лечении животных 12:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сколько олимпийских наград может завоевать сборная России
Сколько олимпийских наград может завоевать сборная России
Как оформить больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам
Как оформить больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
02.02.2022 13:37
Рубрика: Происшествия

В России ограничат использование дипфейков

Текст: Олег Капранов
Замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Вадим Горелкин заявил о необходимости регулирования индустрии дипфейков - подмены в роликах голоса и внешности человека. По мнению Горелкина, в этом вопросе стоит ориентироваться на китайский опыт.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Дипфейки уже активно используются мошенниками - прошлой осенью по соцсетям гулял ролик с фальшивым видеообращением Олега Тинькова, которое вело на фишинговый сайт. Известны случаи, когда дипфейки использовались для шантажа и когда злоумышленники использовали эту технологию для обмана собеседника во время видеозвонка. Не исключаю, что в будущем дипфейки могут быть нацелены и на массовую аудиторию: для распространения фейковой информации или манипуляций во время предвыборных кампаний", - заявил Горелкин в своем Телеграм-канале.

Фото: Владимир Баранов/ РИА Новости
Госдума в феврале планирует рассмотреть проект об ужесточении наказания за пытки

Ранее стало известно, что в Китае разработаны правила регулирования дипфейков. Законопроект, внесенный администрацией киберпространства КНР, предусматривает запрет на дипфейки, которые могут навредить общественному порядку, ущемить права личности, распространить ложные новости или проиллюстрировать сексуальную активность. Легальное использование дипфейков возможно только при наличии специальной маркировки.

В России дипфейки активно используются в том числе и в рекламе. В частности, компания "МегаФон" использует в рекламе внешность актера Брюса Уиллиса, а "Сбер" выпустил рекламный ролик с участием персонажа актера Леонида Куравлева "Жоржа Милославского".

Происшествия Правосудие Охрана порядка Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Госдума

Главное сегодня

В Кремле не комментируют публикацию El Pais ответов США и НАТО на предложения РФ
Путин подписал указ о праздновании 200-летия со дня рождения Льва Толстого
Песков ответил Псаки на сравнение России с лисой
Глава Роспотребнадзора Попова: Речи о локдауне или чрезвычайных мерах в России сегодня не идет
За сутки в России госпитализировали 17 201 человека с COVID-19
Кассационный суд объяснил, когда "шпионские" игрушки подсудны
Бастрыкин попросил дать согласие на возбуждение дел против шести судей