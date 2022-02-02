В России запустят новый федеральный проект по экомониторингу

В 2022 году в национальном проекте "Экология" появится новый федеральный проект "Комплексная система мониторинга качества окружающей среды". Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Система экомониторинга должна обеспечить сбор информации о состоянии окружающей среды по всей стране. К 2030 году система свяжет данные, в том числе находящиеся в иных информационных системах, о воде, почве, воздухе, недрах, выбросах и поглощении парниковых газов, а также источниках негативного воздействия на окружающую среду и объектах накопленного экологического вреда.

"Экологические чрезвычайные происшествия, техногенные аварии и ликвидация последствий природных катаклизмов наглядно показывают, что государство должно обладать единой экологической информацией в режиме реального времени. Существующие системы носят разрозненный характер. А без единого достоверного ресурса невозможно принятие оперативных управленческих решений по реагированию на экологические происшествия, и предотвращение экологических катастроф. Таким ресурсом станет комплексная информационная система мониторинга состояния окружающей среды. Она объединит и консолидирует в себе данные из государственных информационных ресурсов, а также наборы открытых данных для формирования наиболее объективной картины", - отметила Абрамченко.

Ответственным за реализацию проекта определена ППК "Российский экологический оператор". В 2022 году предстоит сформировать нормативную основу информационной системы, а также запустить пилотный сервис, включающий функционал для мониторинга выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах и обеспечивающий апробацию наилучших технологических решений по передаче данных о состоянии воздуха в онлайн-режиме с последующим расширением отработанных принципов и технологий на другие города-участники федерального проекта "Чистый воздух".

До 2024 года будет создана единая информационная система и ее интеграция с другими системами госорганов. Также на данном этапе будет обеспечен доступ для граждан и юридических лиц.

В результате к 2030 году будет создана комплексная система мониторинга состояния окружающей среды на территории России.

"Система экомониторинга включает в себя сразу несколько баз - нормативно-правовую, информационную, организационную и программно-технологическую. Последняя из перечисленных позволит собирать и анализировать информацию о состоянии окружающей среды на территории России. Для реализации комплексной системы совместно с органами власти РЭО разработал паспорт федерального проекта "Комплексная система мониторинга качества окружающей среды". Уже начата реализация соответствующего паспорта федерального проекта, сама система будет создана на основе имеющихся и планируемых к созданию информационных ресурсов", - сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.