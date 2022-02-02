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02.02.2022 11:05
Рубрика: Культура

В Российской национальной библиотеке откроется выставка о борьбе с эпидемиями

Текст: Наталья Соколова
В Российской национальной библиотеке откроется выставка о борьбе с эпидемиями. Об этом сообщает пресс-служба РНБ. Название у выставки провокативное - "Будет поздно, когда закричишь "Ой": из истории борьбы с эпидемиями в России XX века".

Это лозунг из "Окон РОСТА": "Будет поздно, когда закричишь "ой", / И заиграет в желудке вибрионов полк, / Возьми ты заранее в толк,/ Что надо мыть руки перед едой".

Фото: предоставлены пресс-службой Эрмитажа
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Посетителям покажут более 100 плакатов и пособий по борьбе с инфекционными заболеваниями от 1920-го до 1990-го. Во время Гражданской войны страна столкнулась не только с разрухой и голодом, но и множеством инфекционных заболеваний. Одним из средств борьбы были плакаты, которые создавали художники и поэты, сотрудничавшие с Российским телеграфным агентством. В частности, те, что были созданы художником петроградского отделения агентства "Окна РОСТА" Владимиром Лебедевым во время эпидемии холеры в Петрограде летом 1921 года.

Агитационные листы 1930-х, объявлявшие "поход за чистоту", выполнены в основном в духе конструктивизма, с характерными приемами фотомонтажа, эффектными ракурсами композиции - отдельный вид искусства. Как все уже знают, в 1930-е была введена обязательная для всех прививка от оспы, что позволило к 1936 году ликвидировать натуральную оспу в СССР. Плакат 1933 года "Все обязаны иметь" - об обязательном удостоверении о прививке от оспы.

В 1950-е годы подобные плакаты не исчезли. В те годы они боролись за "культуру быта" - гигиену, правильное с точки зрения санитарных норм приготовление еды.

А плакаты 1960-1990-х оказываются более оптимистичными и рассказывают об успехах науки, техники и медицины.

Культура Арт Гид-парк РГ-Фото

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