В Швейцарии привлекут геймеров к разработке систем энергосбережения

Швейцарские специалисты планируют реализовать проект по привлечению геймеров к разработке систем энергосбережения. Они должны помочь найти решения, над которыми профессионалы не думали. С этой целью разрабатывается компьютерная игра для изучения поведения потребителей в отношении энергетических систем.

В швейцарском институте имени Пауля Шеррера, занимающемся проблемами энергетики, полагают, что поведенческие исследования с помощью игр дают более надежные результаты, чем прямые опросы. Люди проявляют более честное поведение, когда ответы на различные ситуации даются в игре, чем это было бы в письменной форме.

С итальянскими коллегами ученые работают над проектом SURE (Устойчивая энергия для Швейцарии по энергоснабжению и безопасности). В исследовании рассматривается энергетическое будущее в 2050 году, особенно устойчивость энергетической системы, в которой задействованы электростанции, ветряные электростанции, частные операторы солнечных систем и многое другое. При этом играющие должны помочь создать стабильную энергетическую сеть, например, с помощью энергии воды, ветра, солнца и атомной энергии.

Цель для геймеров - создать максимально надежную систему, даже если происходят спорадические катастрофы. А исследователи должны собрать данные о том, как игроки помогают создавать систему и как они будут вести себя в экстремальных ситуациях. Пока игра существует только как концепция. Ожидается, что прототип появится в 2023 году, сообщает портал 20min.ch.