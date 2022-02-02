В США умер один из сурков, предсказывающих наступление весны

Сурок по имени Мел из города Миллтаун, штат Нью-Джерси, умер незадолго до "дня сурка", сообщает телеканал Fox5 New York.

Мел был одним из американских сурков, которых ежегодно 2 февраля вытаскивают из нор, чтобы они предсказали весну. Если сурок спокойно покидает нору, значит, весна будет ранней. А если животное испугается своей тени, то зима продлится еще шесть недель.

Жители Миллтауна выражают соболезнования в связи со смертью Мела. Местная администрация уже пообещала найти нового сурка, потому что "в Миллтауне должны знать, что говорят все кузены Мела о сроках наступления весны".

Самый знаменитый сурок-предсказатель в США - Фил из города Панксатони, штат Пенсильвания. Также известностью пользовались умерший Мел, Дейв из Дюнкерка, штат Нью-Йорк, Чак из Мариона, штат Огайо и другие. Также есть сурки-предсказатели и в Канаде, например Ви Вилли из Уайартона.

Было проведено исследование, согласно которому точность предсказаний сурков составила 40 процентов.

Между тем в зоопарках Москвы и Санкт-Петербурга 2 февраля сурки не стали выходить из спячки. А метеорологи предсказывают в средней полосе России в этом году раннюю весну.