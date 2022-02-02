В США задержан злоумышленник, устроивший стрельбу в колледже

В штате Вирджиния полицейские задержали подозреваемого в стрельбе в Бриджуотерском колледже, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC. Личность задержанного установлена, но пока для СМИ не названа, как и мотивы.

"Меня проинформировали о ситуации в Бриджуотерском колледже. Стрелок задержан, на месте работают полиция штата и их местные коллеги", - сообщил губернатор Вирджинии Гленн Янгкин.

Известно, что при стрельбе пострадал один из полицейских. Данных о жертвах среди гражданских лиц пока нет.