Вице-премьер Оверчук посетил Армению с рабочим визитом

Алексей Оверчук посетил с рабочим визитом Армению, где провел встречу с вице-премьером республики Мгером Григоряном. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество двух стран, в том числе деятельность "Южно-Кавказской железной дороги".

"Алексей Оверчук и Мгер Григорян подчеркнули важную роль компании "Южно-Кавказская железная дорога" для экономики Республики Армения и обсудили ряд вопросов, касающихся дальнейшего развития сотрудничества с компанией в рамках концессионного договора", - говорится в сообщении.

В ходе встречи также были затронуты вопросы деятельности рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России и перспективы восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа.