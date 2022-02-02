Владимир Толстой отметил важность владения культурной устной речью

Красивая и правильная речь в жизни и науке стала темой юбилейной XXV Международной научной конференции Института Пушкина "Риторика и речекоммуникативные дисциплины в науке и практике современного общества".

"Владение культурной устной речью, неразрывно связанное со способностью человека мыслить, является необходимым условием сохранения нашей цивилизации. Убежден, что ваш высочайший профессионализм и преданность своей миссии будут и впредь служить делу сохранения и развития великого русского языка! Вдохновения, новых успехов и достижений вам, дорогие друзья!", - обратился к участникам форума в своем приветствии советник президента РФ, председатель Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы и Российского общества преподавателей русского языка и литературы Владимир Толстой.

В свою очередь ректор Института Пушкина Маргарита Русецкая напомнила, какое значение риторике и красоте русской речи придавал основатель вуза и автор знаменитых учебников РКИ Виталий Григорьевич Костомаров. "Многие помнят, как он говорил, что каждый из нас счастлив тем, что мы занимаемся великим русским языком. Хоть каждый им занимается по-своему, вместе мы объединены великой идеей. Поэтому, безусловно, сегодня - это риторика, обсуждение ее актуального состояния. Мы будем говорить о новом звучании теории эффективного построения речи", - сказала она, открывая конференцию.