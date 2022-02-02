Во Франции со 2 февраля отменят ряд коронавирусных ограничений

Первый этап снятия коронавирусных ограничений начинается во Франции со 2 февраля. Такое решение было принято в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране.

Теперь требование носить маски на улицах больше не является обязательным. При этом маски все еще необходимо использовать во время крупных мероприятий на открытом воздухе, а также в закрытых помещениях, передает РИА Новости.

Отменяется обязательное требование об удаленной работе, снимаются ограничения на число посетителей для спортивных и культурных мероприятий, где предусмотрены сидячие места.

Второй этап отмены ограничений начнется 16 февраля. С этого дня будут открыты клубы и концертные залы, разрешат пить и есть на стадионах, в кинотеатрах и в транспорте, а также сидеть в барах за стойками.

Ранее официальный представитель кабмина Габриэль Атталь заявил, что волна COVID-19, вызванная штаммом "дельта", во Франции регрессировала, а волна с "омикроном" идет на спад.