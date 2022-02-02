ВОЗ: Новый подвид "омикрона" обнаружен в 57 странах мира

Новый подвид штамма "омикрон" ВА-2, он же "стелс-омикрон", обнаружен уже в 57 странах. Об этом говорится в еженедельном отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) со ссылкой на международную базу данных геномов вирусов GISAID.

"Последовательности, обозначенные BA-2, были представлены в GISAID на сегодняшний день из 57 стран, при этом еженедельная доля BA-2 по сравнению с другими последовательностями "омикрона" увеличилась более чем на 50% в нескольких странах в течение последних шести недель", - указывается в отчете, который цитирует РИА Новости.

По данным ВОЗ, на "омикрон" приходится выше 93% всех образцов коронавируса, загруженных в базу GISAID в январе. Ранее ученые датского Института сывороток выяснили, что подвид BA-2 значительно заразнее оригинального штамма BA-1. Этот подвид был обнаружен в начале этого года и быстро стал доминирующим вариантом в Дании и других скандинавских странах.

Ранее врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков рассказал, что этот подштамм не вызвал повышения детской заболеваемости и госпитализации в целом. Правда, на такое благоприятное развитие ситуации, по словам эксперта, может влиять высокий уровень вакцинации в скандинавских странах. Симптомы BA-1 похожи на симптомы предыдущих штаммов: высокая температура, непрерывный кашель и потеря обоняния. При этом увеличения количества госпитализаций не происходит, отметил эксперт.