Врач объяснил, когда необходимо вызывать скорую помощь при COVID-19

С ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией увеличивается нагрузка на систему здравоохранения. По словам врача-терапевта Андрея Звонкова, доля так называемых "ложных" вызовов, когда человеку на самом деле скорая помощь не требуется, доходит до 30 процентов.

В интервью радио Sputnik врач рассказал, в каких случаях вызывать скорую помощь необходимо.

Прежде всего, это нарушение дыхания: удушье, чувство нехватки воздуха или учащенное дыхание. В норме человек совершает 22-24 дыхательных движений в минуту. Если это количество учащается и при этом возникает ощущение, что воздуха все равно не хватает, - конечно, нужно вызывать бригаду скорой медицинской помощи как можно быстрее, поскольку ситуация может быстро прогрессировать.

Причем в этом случае, когда помощь подоспеет, не следует отказываться от госпитализации, говорит эксперт.

Важный показатель - уровень сатурации - насыщения крови кислородом. Если она держится ниже 94 - требуется срочная госпитализация.