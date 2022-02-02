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02.02.2022 20:35
Рубрика: Происшествия

ВС РФ объяснил, кто отвечает за покупателя без маски

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 24(8672)
Верховный суд подтвердил свою прежнюю позицию: гражданам, наказанным за отсутствие у них масок в местах, где ношение их обязательно, бессмысленно оспаривать штрафы.
Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости

Дело в том, что некоторые наказанные покупатели утверждали: обеспечить посетителей масками должны были торговые точки, а они этого не сделали. Но ВС заявил, что это не освобождает граждан от ответственности. Об этом решении Верховного суда рассказал портал "Право ru".

Фото: Сергей Куксин/РГ
Что могут сделать в ТЦ с "безмасочником"

Если магазин не предоставил посетителю средства индивидуальной защиты, это не дает человеку права находиться там без маски. Именно так и сказано в итоге рассмотрения Верховным судом двух похожих дел в январе.

Фигурант одного из таких дел находился в здании Центрального рынка Кургана без маски, хотя этого требовали санитарные правила и ограничения, введенные в регионе. В итоге человека наказали.

В Курганском городском суде нарушитель не спорил с тем, что был в здании без маски, но заявлял, что считает масочный режим незаконным. Суд признал его виновным и оштрафовал на 2000 рублей. Вышестоящие инстанции подтвердили правильность наказания.

Но оштрафованный пожаловался в ВС. По его мнению, администрация торговой точки обязана предоставить посетителю средства индивидуальной защиты. Магазины и другие общественные места сами должны предлагать людям маски "согласно правительственным санитарным правилам".

Второй податель жалобы в январе прошлого года зашел без маски в торговый центр в Абакане. В Хакасии действовал и до сих пор действует масочный режим для общественных мест.

Итог - Абаканский городской суд усмотрел в этом нарушение санитарных правил и оштрафовал покупателя на 7500 рублей. Оштрафованный житель Абакана тоже дошел до ВС, где ссылался на то, что в торговом центре ему не предложили маску.

Верховный суд РФ: квалификация действий граждан без масок не зависит от бездействия других лиц, а обязанность соблюдать масочный режим возложена непосредственно на граждан

Во втором деле ВС также подчеркнул отсутствие доказательств, что в специально отведенном месте ТЦ не было запаса масок.

В общественном транспорте Москвы усилили проверки масочного режима

Верховный суд в постановлениях по этим делам подтвердил нарушения самих граждан. И они не связаны с тем, выполнили ли магазины свои обязанности по обеспечению посетителей масками.

Квалификация действий не зависит от бездействия других лиц, а обязанность соблюдать масочный режим возложена непосредственно на граждан, указал Верховный суд РФ.

В первом Обзоре практики по "коронавирусным" делам Президиум Верховного суда разъяснил, что закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" требует соблюдения не только указанных в нем норм, но и дополнительных требований, которые могут ввести власти регионов.

Поэтому, подчеркнул высокий суд, привлечение к административной ответственности за нарушение местных санитарных правил вполне правомерно.

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