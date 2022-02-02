ВС РФ объяснил, кто отвечает за покупателя без маски

Верховный суд подтвердил свою прежнюю позицию: гражданам, наказанным за отсутствие у них масок в местах, где ношение их обязательно, бессмысленно оспаривать штрафы.

Дело в том, что некоторые наказанные покупатели утверждали: обеспечить посетителей масками должны были торговые точки, а они этого не сделали. Но ВС заявил, что это не освобождает граждан от ответственности. Об этом решении Верховного суда рассказал портал "Право ru".

Если магазин не предоставил посетителю средства индивидуальной защиты, это не дает человеку права находиться там без маски. Именно так и сказано в итоге рассмотрения Верховным судом двух похожих дел в январе.

Фигурант одного из таких дел находился в здании Центрального рынка Кургана без маски, хотя этого требовали санитарные правила и ограничения, введенные в регионе. В итоге человека наказали.

В Курганском городском суде нарушитель не спорил с тем, что был в здании без маски, но заявлял, что считает масочный режим незаконным. Суд признал его виновным и оштрафовал на 2000 рублей. Вышестоящие инстанции подтвердили правильность наказания.

Но оштрафованный пожаловался в ВС. По его мнению, администрация торговой точки обязана предоставить посетителю средства индивидуальной защиты. Магазины и другие общественные места сами должны предлагать людям маски "согласно правительственным санитарным правилам".

Второй податель жалобы в январе прошлого года зашел без маски в торговый центр в Абакане. В Хакасии действовал и до сих пор действует масочный режим для общественных мест.

Итог - Абаканский городской суд усмотрел в этом нарушение санитарных правил и оштрафовал покупателя на 7500 рублей. Оштрафованный житель Абакана тоже дошел до ВС, где ссылался на то, что в торговом центре ему не предложили маску.

Верховный суд РФ: квалификация действий граждан без масок не зависит от бездействия других лиц, а обязанность соблюдать масочный режим возложена непосредственно на граждан

Во втором деле ВС также подчеркнул отсутствие доказательств, что в специально отведенном месте ТЦ не было запаса масок.

Верховный суд в постановлениях по этим делам подтвердил нарушения самих граждан. И они не связаны с тем, выполнили ли магазины свои обязанности по обеспечению посетителей масками.

Квалификация действий не зависит от бездействия других лиц, а обязанность соблюдать масочный режим возложена непосредственно на граждан, указал Верховный суд РФ.

В первом Обзоре практики по "коронавирусным" делам Президиум Верховного суда разъяснил, что закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" требует соблюдения не только указанных в нем норм, но и дополнительных требований, которые могут ввести власти регионов.

Поэтому, подчеркнул высокий суд, привлечение к административной ответственности за нарушение местных санитарных правил вполне правомерно.