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Вышел трейлер фантастической драмы "После Янга" с Колином Фарреллом

Новости
    02.02.2022, 12:17
Текст:   Ася Кушнарева
Фото: youtube.com/ JoBlo Movie Trailers Фото: youtube.com/ JoBlo Movie Trailers
Фото: youtube.com/ JoBlo Movie Trailers

На YouTube появился трейлер фантастического фильма "После Янга" с Колином Фарреллом в главной роли.

По сюжету картины отец и дочь пытаются спасти своего домашнего робота, который жил у них и стал частью семьи. Робот по имени Янг выглядит, как мальчик-подросток, ухаживает за людьми, но в какой-то момент перестает работать и отвечать на запросы. Фильм основан на книге Александра Вайнштейна "Прощание с Янгом".

В ролях также появляются Джоди Тернер-Смит (современная адаптация "Анны Болейн") и звезда сериала "Академия Амбрелла" Джастин Хонг Ки Мин.

В 2021 году фильм "После Янга" был показан на Каннском кинофестивале, где получил в основном положительные отзывы.

Премьера состоится 4 марта в кинотеатрах и на телеканале Showtime.

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