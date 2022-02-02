Вышел трейлер фантастической драмы "После Янга" с Колином Фарреллом

На YouTube появился трейлер фантастического фильма "После Янга" с Колином Фарреллом в главной роли.

По сюжету картины отец и дочь пытаются спасти своего домашнего робота, который жил у них и стал частью семьи. Робот по имени Янг выглядит, как мальчик-подросток, ухаживает за людьми, но в какой-то момент перестает работать и отвечать на запросы. Фильм основан на книге Александра Вайнштейна "Прощание с Янгом".

В ролях также появляются Джоди Тернер-Смит (современная адаптация "Анны Болейн") и звезда сериала "Академия Амбрелла" Джастин Хонг Ки Мин.

В 2021 году фильм "После Янга" был показан на Каннском кинофестивале, где получил в основном положительные отзывы.

Премьера состоится 4 марта в кинотеатрах и на телеканале Showtime.