Застройщики обманули около полумиллиона дольщиков

Около полумиллиона дольщиков не смогли вовремя получить свои квартиры за все время существования этой проблемы. Такую цифру привел на пресс-конференции гендиректор Фонда развития территорий (прежнее название - Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства) Константин Тимофеев.

В целом в стране решались и решаются проблемы 500-600 тысяч обманутых дольщиков. Этим занимаются и Фонд, и регионы. В 2021 году восстановлены права около 42 тысяч дольщиков. Всего за последние три года Наблюдательный совет фонда рассмотрел 1253 объекта с 102,7 тысячи пострадавших граждан. Сейчас 13,8 тысячи человек уже получили жилье (достроено 67 домов), 28,2 тысячи - компенсации. Фонду предстоит принять решения еще по 224 домам. На контроле регионов в конце 2021 года находились 1362 дома.

Компенсации выплачиваются по тем домам, которые достраивать слишком дорого или вообще невозможно. Это может быть связано с расположенными неподалеку аэропортами, нехваткой инсоляции, отсутствием придомовой территории, тем, что земля не предназначена для жилищного строительства, привел примеры Тимофеев.