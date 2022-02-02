Жителей Минска пригласили на спектакль с участием Федора Добронравова

5 и 6 февраля в Центральном доме офицеров Вооруженных сил Беларуси пройдет премьера спектакля "Ужин с дураком" режиссера - постановщика Леонида Трушкина. Главную роль в спектакле сыграет любимец публики, народный артист России Федор Добронравов.

"Ужин с дураком" - легендарный спектакль полюбившегося зрителям российского Театра Антона Чехова. Спектакль стал визитной карточкой театра, но в Минске его покажут впервые.

Спектакль поставлен по пьесе всемирно известного драматурга Франсиса Вебера. В центре сюжета - компания старых друзей. Каждую среду они устраивают ужин, на который каждый участник должен привести одного…дурака, который, естественно, не догадывается, почему ему оказана такая "честь". Тот, чей дурак окажется самым убедительным, одержит победу над своими товарищами.

Главный герой уверен, что одержит долгожданную победу, ведь его дурак - наивысшего "сорта"! Но приступ жесточайшего ревматизма вынуждает предприимчивого издателя остаться дома. Пока он корчится от боли, на пороге появляется тот самый дурак.

Юмор у Федора Добронравова выдержан в стилистике всемирно известных исполнителей - Пьера Ришара, Робина Уильямса. Это улыбчивый, но с грустными глазами клоун, который, благодаря своему своему простодушию, срывает гламурные маски.

Народный артист России Федор Добронравов частый гость в Беларуси. Одной из самых ярких в карьере Федора стала его работа в комедийном телесериале "Сваты". Героем актера стал простой сельский житель Иван Степанович Будько. Седьмой сезон "Сватов", который недавно вышел на телеэкраны, снимался в Беларуси.