Акции Meta рухнули на 26%, компания "просела" на 240 млрд долларов

Акции Meta (ранее - Facebook) рухнули на открытии торгов в США на 26% после финансового отчета, который вышел в среду вечером.

Так, на открытии биржи в США акции компании торговались на уровне 239 долларов. Падение за день составило 84 доллара.

В результате рыночная стоимость компании снизилась на 240 млрд долларов - до примерно 660 млрд долларов.

Несмотря на рост выручки на 20%, чистая прибыль Meta в четвертом квартале 2021 года снизилась на 8% по сравнению с показателями 2020 года. Кроме того, компания предупредила инвесторов, что на рост Meta в первом квартале будет влиять большая конкуренция за новых активных пользователей со стороны других соцсетей.