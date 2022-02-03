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03.02.2022 06:40
Рубрика: В мире

Археологи нашли 2000-летний буддийский храм в Пакистане

Текст: Николай Грищенко

В Пакистане итальянские археологи обнаружили один из самых древних буддийских храмов в мире. Каменные останки стен и другие артефакты, найденные при раскопках в городе Барикот, датируются второй половиной II века до нашей эры.

Фото: iStock
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Как сообщает Unive, итальянская миссия работает в регионе Гандхар с 1955 года, но масштабные открытия сделаны только недавно - в октябре прошлого года.

"Открытие великого религиозного памятника, созданного во времена Индо-Греческого царства, свидетельствует о том, что это был важный и древний центр культа и паломничества. В то время Сват уже был священной землей для буддизма", - говорит профессор Оливьери.

Археологи установили, что древний храм неоднократно подвергался актам вандализма. Здание имеет высоту более трех метров. Храм построен на апсидальном подиуме, на котором стоит цилиндрическая конструкция с небольшой ступой.

Исследователи обнаружили, что храм был построен на остатках более раннего сооружения во время правления Менандра I, найдены также фрагменты надписей, написанных на керамике харошским шрифтом, и несколько монет. Ученые полагают, что памятник был заброшен в начале III века нашей эры, когда нижний город был разрушен землетрясением.

Справка "РГ"

Город Барикот упоминается в греческих и латинских текстах как "Базира" или "Ваджрастхана" - один из городов, осажденных Александром Македонским. Барикот был важным городом для управления всеми сельскохозяйственными излишками долины Сват, которая из- за своего микроклимата позволяет собирать урожай зерна или риса два раза в год. Таким образом, город был своего рода "житницей", которой воспользовался Александр Македонский, прежде чем продолжить свой поход в Индию.

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