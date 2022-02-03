Байден заявил об уничтожении в Сирии главаря ИГ Абу аль-Курайши

Президент США Джо Байден в письменном заявлении, обнародованном Белым домом, сообщил об уничтожении главаря ИГИЛ (запрещенная на территории РФ организация) Абу Ибрахима аль-Хашими аль-Курайши в ходе спецоперации ВС США на северо-западе Сирии.

"Минувшей ночью по моему приказу Вооруженные силы США успешно провели контртеррористическую операцию на северо- западе Сирии с целью защиты американцев и наших союзников, а также укрепления безопасности в мире", - отмечается в документе.

Президент США также подчеркнул, что среди американских военных потерь нет.

Сообщается, что 3 февраля Байден выступит с обращением к гражданам США, которое будет посвящено прошедшей спецоперации.