Банк Англии повысил учетную ставку до 0,5%

Банк Англии на заседании в четверг повысил базовую процентную ставку с 0,25% до 0,5% годовых.

В то же время британский центробанк сохранил объем выкупа активов с рынка на уровне 895 миллиардов фунтов стерлингов.

Одновременно прогноз по инфляции в Великобритании на 2022 год повышен с 3,5% до 5,75%, на 2023-й - с 2,25% до 2,5%. Прогноз роста экономики сокращен с 5% до 3,75%, а на 2023 года - с 1,5% до 1,25%.

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на доклад регулятора, причиной замедления темпов роста экономики в Великобритании банк Англии называет замедление темпов увеличения совокупного спроса.