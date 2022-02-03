Белый дом отказался от слов о "неминуемости российского вторжения" на Украину

Белый дом вдруг решил отказаться от своих же домыслов о том, что "российское вторжение" на Украину "неминуемо" (англ. imminent). Пресс-секретарь президента США Дженнифер Псаки на брифинге для журналистов пояснила, что во всем виноваты трудности перевода. Мол, в украинском нет прямого аналога английского слова "imminent", которое использовала администрация США для описания угрозы, поэтому его толкуют неверно.

Обратимся к словарю. Российские словари переводят это слово как "неминуемый, неотвратимый". А вот как описывает его толковый словарь английского Collins: "что-то, что почти наверняка произойдет в ближайшее время". По словам Псаки, многие восприняли заявления Белого дома как утверждение о том, что Москва "уже приняла решение" и теперь это только вопрос времени.

А на самом деле Белый дом этого якобы не подразумевает, а лишь считает, что нападение "может произойти в любое время". При этом Псаки, правда, перечит своему начальнику - президенту Джозефу Байдену, который совсем недавно однозначно заявлял, что, по его оценке, Россия нападет на Украину. Более того, в дополнение к продолжающимся поставкам вооружений для ВСУ президент США одобрил переброску до 3 тысяч американских солдат в Восточную Европу, включая Польшу и Румынию, заявив, что никаких подвижек в напряженности вокруг Украины не видит.

Дискуссия на этот счет в США возникла после недавнего разговора Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Последний допытывался, с чего США взяли, что нападение "неминуемо", и просил не раздувать панику.

Что до пресс-секретаря Белого дома, то, похоже, она не на шутку взялась за филологические пируэты. Днем ранее на брифинге Псаки сравнила Россию с лисой, а Украину - с курами. "Хайли лайкли на смену лисам и курам прилетели кукушки", - пошутила на этот счет официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Но и на этом "В мире животных" от пресс-секретаря президента США не закончилось. Псаки обвинила сенатора-республиканца Джоша Хоули в том, что он "поглощает российскую дезинформацию и, как попугай, распространяет тезисы" Кремля. Такими эпитетами его наградили за письмо с вопросами на имя госсекретаря Энтони Блинкена, в котором сенатор призвал отказаться от поддержки вступления Украины в НАТО. "Не очевидно, что вступление Украины (в НАТО) отвечает интересам США, - приводит текст письма axios.com. - На самом деле ухудшающееся состояние глобальной безопасности указывает на обратное". По мнению сенатора, США должны направить основные ресурсы на противодействие влиянию Китая, а не брать на себя излишние обязательства на "второстепенных театрах", к которым он относит и Европу.

С точки зрения здравого смысла в Вашингтоне уже давно говорят о необходимости концентрировать внешнеполитические ресурсы на КНР, но американская элита за последние годы настолько раздула пожар русофобии, что тот отрезает дорогу назад: за любое предложение снизить накал отношений с Россией сразу записывают в "агенты Кремля".

Вдвойне иронично слышать такую оценку заявлений сенатора от Псаки. Ведь концепцию "разворота в Азию" для соперничества с Китаем придумал не Хоули, а ее бывший босс Барак Обама. У Обамы "идея фикс развернуть внимание Америки в Азию, в ней для него будущее", писал в 2016 году журнал The Atlantic на основе интервью с ним: "Теория Обамы проста: Украина жизненно важна для интересов России, но не Америки". Получается, Псаки назвала идеи Обамы "российской дезинформацией"?

Дженнифер Псаки назвала "попугаем" сенатора, который спросил, зачем США нужно вступление Украины в НАТО

На самом деле, как бы это ни возмущало Белый дом, противники нагнетания истерии вокруг Украины в Вашингтоне есть. Удивительно, но в большей степени сопротивление исходит от консерваторов, хотя еще недавно было принято считать, что в Америке республиканцы - "партия войны", демократы - "партия мира". Axios.com пишет, что мнение Хоули "все больше разделяют избиратели республиканцев". Как замечает газета Politico, "с тревогой" к противостоянию по Украине относятся и прогрессивные конгрессмены от Демократической партии, надеявшихся, что после вывода войск из Афганистана американские власти станут "более рассудительны" насчет военной силы за рубежом.