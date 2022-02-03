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03.02.2022 19:00
Рубрика: В мире

Белый дом отказался от слов о "неминуемости российского вторжения" на Украину

Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(8673)
Белый дом вдруг решил отказаться от своих же домыслов о том, что "российское вторжение" на Украину "неминуемо" (англ. imminent). Пресс-секретарь президента США Дженнифер Псаки на брифинге для журналистов пояснила, что во всем виноваты трудности перевода. Мол, в украинском нет прямого аналога английского слова "imminent", которое использовала администрация США для описания угрозы, поэтому его толкуют неверно.
Американские инструктора обучают бойцов ВСУ, как пользоваться гранатометами и другим оружием, которое поставляют США и их союзники. Фото: Reuters Американские инструктора обучают бойцов ВСУ, как пользоваться гранатометами и другим оружием, которое поставляют США и их союзники. Фото: Reuters
Американские инструктора обучают бойцов ВСУ, как пользоваться гранатометами и другим оружием, которое поставляют США и их союзники. Фото: Reuters

Обратимся к словарю. Российские словари переводят это слово как "неминуемый, неотвратимый". А вот как описывает его толковый словарь английского Collins: "что-то, что почти наверняка произойдет в ближайшее время". По словам Псаки, многие восприняли заявления Белого дома как утверждение о том, что Москва "уже приняла решение" и теперь это только вопрос времени.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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А на самом деле Белый дом этого якобы не подразумевает, а лишь считает, что нападение "может произойти в любое время". При этом Псаки, правда, перечит своему начальнику - президенту Джозефу Байдену, который совсем недавно однозначно заявлял, что, по его оценке, Россия нападет на Украину. Более того, в дополнение к продолжающимся поставкам вооружений для ВСУ президент США одобрил переброску до 3 тысяч американских солдат в Восточную Европу, включая Польшу и Румынию, заявив, что никаких подвижек в напряженности вокруг Украины не видит.

Дискуссия на этот счет в США возникла после недавнего разговора Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Последний допытывался, с чего США взяли, что нападение "неминуемо", и просил не раздувать панику.

Что до пресс-секретаря Белого дома, то, похоже, она не на шутку взялась за филологические пируэты. Днем ранее на брифинге Псаки сравнила Россию с лисой, а Украину - с курами. "Хайли лайкли на смену лисам и курам прилетели кукушки", - пошутила на этот счет официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Но и на этом "В мире животных" от пресс-секретаря президента США не закончилось. Псаки обвинила сенатора-республиканца Джоша Хоули в том, что он "поглощает российскую дезинформацию и, как попугай, распространяет тезисы" Кремля. Такими эпитетами его наградили за письмо с вопросами на имя госсекретаря Энтони Блинкена, в котором сенатор призвал отказаться от поддержки вступления Украины в НАТО. "Не очевидно, что вступление Украины (в НАТО) отвечает интересам США, - приводит текст письма axios.com. - На самом деле ухудшающееся состояние глобальной безопасности указывает на обратное". По мнению сенатора, США должны направить основные ресурсы на противодействие влиянию Китая, а не брать на себя излишние обязательства на "второстепенных театрах", к которым он относит и Европу.

Фото: CRISTINA QUICLER / AFP
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С точки зрения здравого смысла в Вашингтоне уже давно говорят о необходимости концентрировать внешнеполитические ресурсы на КНР, но американская элита за последние годы настолько раздула пожар русофобии, что тот отрезает дорогу назад: за любое предложение снизить накал отношений с Россией сразу записывают в "агенты Кремля".

Вдвойне иронично слышать такую оценку заявлений сенатора от Псаки. Ведь концепцию "разворота в Азию" для соперничества с Китаем придумал не Хоули, а ее бывший босс Барак Обама. У Обамы "идея фикс развернуть внимание Америки в Азию, в ней для него будущее", писал в 2016 году журнал The Atlantic на основе интервью с ним: "Теория Обамы проста: Украина жизненно важна для интересов России, но не Америки". Получается, Псаки назвала идеи Обамы "российской дезинформацией"?

Дженнифер Псаки назвала "попугаем" сенатора, который спросил, зачем США нужно вступление Украины в НАТО 

На самом деле, как бы это ни возмущало Белый дом, противники нагнетания истерии вокруг Украины в Вашингтоне есть. Удивительно, но в большей степени сопротивление исходит от консерваторов, хотя еще недавно было принято считать, что в Америке республиканцы - "партия войны", демократы - "партия мира". Axios.com пишет, что мнение Хоули "все больше разделяют избиратели республиканцев". Как замечает газета Politico, "с тревогой" к противостоянию по Украине относятся и прогрессивные конгрессмены от Демократической партии, надеявшихся, что после вывода войск из Афганистана американские власти станут "более рассудительны" насчет военной силы за рубежом.

"Не очевидно, что вступление Украины (в НАТО) отвечает интересам США", - написал сенатор Джош Хоули госсекретарю США Энтони Блинкену.
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