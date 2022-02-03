ЦБ придумал механизм защиты от мошенников, убеждающих граждан набирать кредиты

Банк России предложил ускорить процесс обмена информацией о кредитах россиян между банками и бюро кредитных историй. Это, как отмечает первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев, поможет защитить граждан от мошенников, убеждающих взять несколько займов, чтобы потом перевести все деньги им.

"Нам нужно добиваться того, чтобы информация о полученном кредите формировалась и отправлялась в бюро кредитных историй в момент, когда идет зачисление денег на счет получателя кредита. Чтобы, придя в следующий банк, он уже не смог получить дополнительный кредит, потому что его долговая нагрузка будет явно превышена", - приводит слова Сычева РИА Новости.

Представитель Банка России уточнил, что сейчас срок обмена данными банков с бюро кредитных историй доходит до недели. Озвученная инициатива уже прошла определенное обсуждение и находится в отработке внутри ЦБ, добавил Сычев.

Ранее стало известно, что Банк России хочет обязать банки возвращать клиентам всю сумму, похищенную мошенниками с помощью метода так называемой социальной инженерии - это когда человек сам сообщает конфиденциальную информацию. Правило будет касаться тех кредитных организаций, которые не учли рекомендации регулятора в отношении внутренних бизнес-процессов банка.