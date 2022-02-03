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Четыре смартфона Xiaomi получили Android 12. Список моделей

Текст:   Антон Благовещенский
03.02.2022,  
13:48
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Пользователи четырех моделей смартфонов Xiaomi прошлых лет получили возможность установить Android 12. Речь идет, в частности, об аппаратах Poco F1, Redmi Note 7 Pro, Xiaomi Mi 8 и Mi MIX 2S.

Как пишет XDA Developers, речь идет о сборке Android 12 от команды Paranoid Android. Ранее она обновила несколько других не самых новых устройств, включая OnePlus 7 Pro , POCO X3 и Mi 10T.

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Отмечается, что некоторые функции в Android 12 от Paranoid Android могут работать некорректно, поскольку первый выпуск прошивки может быть "сырым" и содержать ошибки. Ссылки на скачивание образов и подробные инструкции по обновлению приведены на сайте XDA Developers.

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