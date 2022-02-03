Денис Проценко оценил вероятность постковидного синдрома при "омикроне"

Значительная часть пациентов с "омикроном" переносит заболевание без тяжелых последствий. Однако окончательные выводы о развитии постковидного синдрома в связи с этим штаммом - дело ближайших месяцев, заявил во время трансляции на KP.RU главный врач московской 40-й городской больницы Денис Проценко.

"Месяц работы с этим штаммом не позволяет делать резких выводов", - полагает Денис Проценко. Дело в том, что после тяжелого ковида больные действительно нередко попадают в палаты интенсивной терапии - наблюдается так называемый ПИТ-синдром, при котором отмечаются нарушения отдельных функций организма. В частности, встречаются когнитивные расстройства, снижение работоспособности.

Однако, по оценкам Дениса Проценко, еще только предстоит выяснить: является ли это постковидным проявлением или посткритическим, не связанным с конкретной патологией.