Депутат предложил расширить систему вычетов на фитнес

Гражданам дали право получать налоговые вычеты на спорт, но в соответствующем перечне оказалось очень мало организаций. В связи с этим депутат Госдумы Борис Пайкин предложил Минспорта дать больше возможностей в данной сфере для любителей физкультуры и спорта.

Парламентарий, который возглавляет рабочую группу по массовому спорту при профильном комитете Госдумы, направил обращение на эту тему министру спорта РФ Олегу Матыцину.

Он напомнил, что право на указанный вычет в России появилось с января 2022 года. Список организаций, которых затрагивает эта программа, устанавливает Минспорт.

"Сегодня в перечне 3 836 организаций, из которых частных организаций менее 1500, - отмечает в своих предложениях Борис Пайкин. - Это крайне мало, учитывая еще и то, что в основном эти организации находятся в крупнейших городах субъектов".

Однако он посоветовал не забывать и про маленькие города, поселки, сельские территории, до которых новеллы практически не дошли. А в целом в список не смогли войти даже все фитнес-центры, не говоря уже о маленьких клубах и детских секциях.

По мнению Пайкина, следует сделать более гибким процесс включения физкультурно-оздоровительных организаций в перечень. Для этого надо расширить количество видов деятельности, позволяющих компаниям и индивидуальным предпринимателям без излишних бюрократических барьеров соответствовать требованиям.

Максимальное количество людей должны иметь возможность претендовать на налоговый вычет в спортивной сфере, уверен депутат.